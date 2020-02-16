Многим из вас известно, что Facebook упорно борется с «русской угрозой». Наверняка кто-то почувствовал это и на своей шкуре — модераторы социальной сети регулярно банят пользователей из России и даже удаляют их аккаунты. Причем порой за совершенно незначительные прегрешения, которые и нарушениями по большому счету не являются. Но в то же самое время юзерам этой социальной сети из других стран позволяется очень многое.

Вот, к примеру, недавно на Facebook был опубликован пост о том, как в Польше уничтожаются памятники советским воинам. В статье те, кто разрушает памятники, были названы «польскими варварами». И незамедлительно за эту самую фразу человек, опубликовавший этот текст, был забанен. А вот если назвать варварами русских — за такое никаких санкций не последует. Это норма, как говорит одна известная российская телеведущая. И это только один из примеров.

Марка Цукерберга, владельца и основателя Facebook, наверное, можно понять. Ведь русские — по-настоящему страшные люди, и спуску им давать нельзя. За ними необходимо следить пристально и при малейшей возможности наказывать. Наверное, из сторожевых интернет-псов Марка получились бы отличные надсмотрщики в нацистских концлагерях — настолько тщательно и с любовью они выполняют свою работу. Вы скажете, что это предвзятость? Увольте.

Недавно появилось интервью одного из бывших сотрудников Facebook, где он рассказал всю внутреннюю кухню этой социальной сети: как происходит модерация и про то, что, несмотря на то, что все животные равны, некоторые все-таки равнее других. Причем намного. Например, антироссийские посты с той же Украины — это вполне допустимый контент, даже если он абсолютно лживый и дезинформационный. Да и оскорбления вполне допустимы — как в адрес русского народа, так и в адрес президента Путина. Но стоит только кому-то из России опубликовать достаточно острый пост о происходящем в соседней стране — за это можно поплатиться отключением суток на 30, а то и вовсе потерей аккаунта.

Марк Цукерберг на днях выступал на Мюнхенской конференции по безопасности. Разумеется, значительная часть его речи была посвящена именно «российской угрозе». «Российская угроза» — это такой необходимый атрибут лучших представителей цивилизованного и прогрессивного человечества, по сути, что-то вроде пропуска в клуб избранных мира сего. Ведь русские стремятся разрушить демократию, внести хаос и сомнение, причем делают это умело и очень хитро. Не иначе, как к этому приложили руку спецслужбы, наследники печально знаменитого во всем мире «КэйДжиБи».

Как всем известно, русские даже умудрились выбрать президента США Дональда Трампа! Причем сделали это посредством все того же детища Марка Цукерберга, очень легко и незатратно. Facebook сам как-то выкладывал эти данные: полторы сотни троллей и какие-то совсем уж смешные деньги на рекламу — вот и вся цена американской демократии, если в нее запускают свою когтистую лапу эти русские. С тех пор модераторы соцсети регулярно вскрывают спецоперации российских спецслужб. Находят какие-то сети аккаунтов, посты, рекламу. Находят и удаляют. Потому что демократия в опасности. Даже в милом государстве Лимпопо, где русские тролли и хакеры смогли свалить всенародно любимого демократического президента Бармалея и поставить свою марионетку — доктора Айболита. И подобная деятельность русских в Facebook только усиливается. И на нее необходимо реагировать. Именно поэтому Марк Цукерберг принял непростое решение — создать внутри социальной сети целую спецслужбу численностью 35 тысяч человек, которая будет бороться с «российской угрозой». Более того — Цукерберг решил не жалеть денег, и бюджет этой спецслужбы будет больше, чем чистая прибыль компании за 2012 год!

Недавно мир всколыхнула новость, что некая швейцарская фирма, которая поставляла правительствам очень многих стран мира оборудование для засекреченной связи, принадлежала ЦРУ и германской разведке. Просто подумайте, насколько это удобно. Но это уже прошлый век, технологии не стоят на месте. Настало время информационной открытости, Интернета, социальных сетей. Сейчас для спецслужб все гораздо проще. Кто знает, может, лет через 50 мир узнает, что и все эти соцсети и многое другое тоже принадлежало тому же ЦРУ. А как иначе? Ведь на кону стояла свобода и демократия, а враг бы умен и изощрен в своих методах. Страшный русский враг, который за тысячу долларов способен избрать президента США.

Но, наверное, всех этих мер мало. Идеальным решением проблемы «русской угрозы» был бы полный запрет на публикацию текстов в Facebook на русском языке, а то и вообще — на кириллице. И, наконец, самое кардинальное решение — отключение России от глобальной сети Интернет. Вот вы думаете, что я преувеличиваю и нагнетаю? Возможно. А если задуматься?