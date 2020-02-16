Директор Ротару раскрыл секрет молодости 72-летней «хуторянки»

Киев, 16 февраля. Концертный директор Софии Ротару Сергей Лавров назвал бредом сообщения СМИ о том, что 72-летняя артистка якобы носит на лице силиконовую маску и так скрывает морщины.

Такую версию выдвинуло издание «Тайны звезд». По мнению журналистов, Ротару просто поражает своей неувядающей красотой, и без вмешательства пластических хирургов явно не обошлось. Однако из-за того, что кожа на лице певицы не выглядит перетянутой, появилось предположение о силиконовой маске. Автор материала утверждает, что на лицо Софии Михайловны перед любым выходом накладывают пластический грим и весь этот процесс занимает около пяти часов.

При этом, как отмечается в статье, в такой маске крайне тяжело находиться долго, потому что она очень плохо пропускает воздух. В связи с этим было выдвинуто предположение, что именно этот грим два года назад спровоцировал гипертонический криз у «хуторянки».

Однако Лавров эти гипотезы опроверг.

«Этот бред про маску мы и раньше читали. Конечно же, это вранье», — сказал он в комментарии KP.RU.

Представитель артистки объяснил, что секрет красоты Софии Михайловны в другом: она просто следит за своей формой, соблюдает особый режим питания, поэтому на протяжении стольких лет ей удается влюблять в себя миллионы.

При этом Лавров отметил, что диеты даются Ротару не очень легко, потому что любимое ее блюдо — жареная картошка.