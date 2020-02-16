Соцсети призвали Навального «сделать каминг-аут» и признаться в изменах супруге

Москва, 16 февраля. Пользователи Instagram призвали скандального блогера Алексея Навального прекратить строить из себя верного супруга на снимках, потому что он неоднократно был уличен в изменах.

Навальный продолжает притворяться верным супругом и «примером для подрастающего поколения». Блогер опубликовал в своем Instagram-аккаунте новый снимок с женой Ольгой, поздравив ее с Днем святого Валентина.

Пользователь с ником darylb2711 указал на то, что Навальный «выжимает из себя улыбку», чтобы показать своим фолловерам, какой он примерный семьянин. Комментатор призвал блогера «сделать каминг-аут» и признаться всем, что жена лишь «на бумаге».

Регулярные походы скандального блогера «налево» не являются для кого-либо новостью, но сам Навальный продолжает делать вид, что в семейной жизни у него все прекрасно. По данным Telegram-канала «Лесонавал», одной из его любовниц блогера является глава «Альянса врачей» Анастасия Васильева, пишет «Инфореактор».

Стоит отметить, что опальный блогер не разделяет такие понятия, как «рабочее» и «личное». Так, он устроил на работу пресс-секретарем вместо Киры Ярмыш эскортницу Кристину Каменскую, которая активно продвигается по карьерной лестнице и получает премии за «особые заслуги» перед основателем ФБК (признано иноагентом в России). Этот факт вызвал, мягко говоря, недовольство среди единомышленников Навального, которые возмущены тем, что трудоустроиться в фонд можно «через постель».