Специалисты назвали семь продуктов, которые опасно хранить в холодильнике

Москва, 16 февраля. Специалисты назвали семь продуктов, которые могут потерять свои полезные свойства и вызвать пищеварительные проблемы после хранения в холодильнике.

Специалисты не рекомендуют хранить бананы в холодильнике, так как низкая температура препятствует трансформации крахмал в глюкозу, что может вызвать повышенное газообразование и другие проблемы с кишечником.

Кроме того, не следует хранить в холодильнике мед, так как это ускоряет процесс кристаллизации. Мед необходимо при комнатной температуре, благодаря чему он будет дольше сохранять свои полезные свойства.

Специалисты также не рекомендуют хранить в холодильнике картофель, так как это ухудшает его вкусовые качества и может стать причиной гниения клубней.

Также не следует хранить в холодильнике шоколад. Низкая температура вызывает кристаллизацию масло какао, в результате чего на поверхности плитки шоколада возникает налет. Однако это не влияет на вкусовые качества продукта.

Кроме того, специалисты призывают не хранить в холодильнике растительное масло, так как холод провоцирует затвердевание жиров и выпадение осадка в виде белых хлопьев, передает «Царьград».

Специалисты не рекомендуют хранить в холодильнике хлеб, так как он легко впитывает в себя любые посторонние запахи. Кроме того, это способствует возникновению плесени.

Репчатый лук также не следует хранить при низких температурах, так как в холодильнике он становится мягким, а на его поверхности возникает плесень.