Уличенная в махинациях навальнистка Енгалычева связалась с блогером-вымогателем

Москва, 16 февраля. Депутат Мосгордумы от КПРФ Екатерина Енгалычева объявила об «исчезновении» блогера Дмитрия Свиридова, который, по слухам, был ее предвыборным консультантом. Но оказалось, что его арестовали в Королеве по подозрению в вымогательстве.

По данным пресс-службы главка подмосковной полиции, автор небольшого Telegram-канала «Канал Демона» задержан за то, что требовал 800 тысяч рублей от заместителя главы Королева Ильи Конышева. Согласно версии следствия, он угрожал распространить якобы имеющийся у него компромат на мэра Александра Ходырева.

В отношении Свиридова возбудили уголовное дело, его поместили под домашний арест и запретили «определенные действия».

До того, как стало известно, что блогера взяли с поличным при получении денег от Конышева, Енгалычева писала, что он «исчез» и «не отвечал на звонки», отмечает «Политика Сегодня».

Примечательно, что именно за Енгалычеву в своем блоге когда-то вступался Свиридов. Тематика его канала, насчитывающего чуть более тысячи подписчиков, посвящена политической повестке, причем в лучших «либеральных» традициях. Ради привлечения внимания к блогу он критиковал не только власти, но и Алексея Навального — главу так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» (признан иноагентом). Его Свиридов называл «пешкой в чьих-то руках» и указывал на связь с некоторыми членами КПРФ.

Однако коммунистку Енгалычеву, чье прошлое связано с имущественными махинациями, он не критиковал, а соглашался с мнением, что она выделяется на фоне остальных своей «бескомпромиссной позицией».

СМИ предположили, что коммунистка получала консультации от Свиридова как во время избирательной кампании в Мосгордуму, так и после нее. Известно, что в сам столичный парламент девушка попала благодаря проекту Навального «Умное голосование».

Объединяет Енгалычеву и Свиридова повышенный интерес к деньгам. Как удалось ранее выяснить Федеральному агентству новостей, Енгалычева, готовясь стать депутатом МГД, регистрировала купленное ею имущество на своего покойного сожителя, чтобы ни у кого не возникло вопросов к источнику ее доходов. А затем стала вымогать недвижимость у родителей ее усопшего любовника.

Собеседники ФАН пришли к выводу, что эти и другие махинации Енгалычевой говорят о необходимости отозвать депутатский мандат у навальнистки, пополнившей ряды московских депутатов в сентябре прошлого года.