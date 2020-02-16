Мужчина с ножом напал на прихожан храма в Москве. События дня. ФАН-ТВ

Нападение на храм в Москве ЧП в московской церкви. Во время службы в храме Святителя Николая мужчина с ножом напал на верующих. Он ранил двух помощников настоятеля. Прихожане быстро отреагировали и до приезда полиции задержали злоумышленника. «Сотрудники полиции по горячим следам задержали 26-летнего жителя Липецкой области, который утром 16 февраля вошел в здание храма на Бакунинской улице и ножом причинил двум гражданам телесные повреждения. Пострадавшие направлены в медицинские учреждения для оказания помощи. Полицейские устанавливают причины и все обстоятельства произошедшего, решается вопрос о возбуждении уголовного дела»», — рассказал Ирина Волк, официальный представитель МВД России.

Сход лавины на Гудаури Россиянка погибла при сходе лавины в Грузии. Ее тело 16 февраля нашли сотрудники спасательной службы. В снежном плену на горнолыжном курорте Гудаури четыре туриста из России оказались накануне. Спасатели и волонтеры сразу же вызволили трех человек, еще одну лыжницу они не нашли. Поиски девушки прервали на ночь, а сегодня с наступлением рассвета работы продолжились. Увы, наткнулись уже на бездыханное тело. Как отметили спасатели, на участке, где катались лыжники, были установлены предупреждающие знаки. Но туристы их проигнорировали.

Убийство семьи в Калининграде Жители Калининграда несут цветы на место зверского убийства. Горожане в шоке от того, что произошло поздно вечером на Центральном рынке. Там мужчина расстрелял из охотничьего карабина семейную пару. Женщина находилась на пятом месяце беременности. Во время нападения с родителями был их 13-летний сын. Он не пострадал и сейчас находится у бабушки. Сам же стрелок попытался свести счеты с жизнью, от полученных травм он скончался в реанимации. Сейчас полиция выясняет мотивы его поступка. По предварительной информации, это личная неприязнь.