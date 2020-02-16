Разочарованный Аваков сравнил Мюнхенскую конференцию с ярмаркой тщеславия

Киев, 16 февраля. Мюнхенская конференция по безопасности разочаровала главу МВД Украины Арсена Авакова. Министр впал в лиричное настроение и опубликовал свое фото с мероприятия, назвав его «ярмаркой тщеславия». Сам же Аваков, по его мнению, на этот снимке пребывает «в тревоге мирской суеты».

На фотографии Аваков действительно стоит с очень задумчивым видом, его взгляд сосредоточен на чем-то, что не попало в кадр, губы поджаты. Тут же он процитировал начало стихотворения поэта Алексея Толстого «Средь шумного бала, случайно, в тревоге мирской суеты» и признался, что Мюнхенская конференция «была не так прекрасна, как упомянутая поэзия».

Аваков добавил, что Киеву важно и нужно доносить свою позицию, «даже если эта площадка публикует сомнительные тексты о Украине и больше иногда похожа на ярмарку тщеславия, нежели экспертный обмен».

«Впрочем активная политика - увы и ах - вся такая. А потому - делай то, что должен!» - добавил он.

В комментариях подписчики Авакова попытались утешить его.

«Все будет хорошо. Не печальтесь», — написала arminekharazyan

Другая подписчица попросила его оставаться «таким же живым и ироничным».

«Как гарантия надежности в украинском политикуме...луч надежды, одним словом)», — добавила она.

Напомним, Мюнхенская конференция по безопасности открылась в минувшую пятницу. В ней принимает участие и президент Украины Владимир Зеленский. 15 февраля он выступил на мероприятии, пожаловавшись, что в докладе конференции Украина упоминается всего восемь раз. Кроме того, ему не понравилось, что в прогнозе потенциальных горячих точек страна опустилась с 9-го на 10-е место.