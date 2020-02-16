Сирия, 16 февраля. Неизвестные открыли стрельбу в подконтрольном курдским бандгруппам населенном пункте Аль-Хиджна на востоке Дейр-эз-Зора. При содействии РФ будут открыты гумкоридоры в Алеппо и Идлибе. САА сбила пять дронов исламистов недалеко от Хомса, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: освободили деревню Кафр-Даиль к западу от Алеппо; сбили пять беспилотников исламистов на подлете к нефтеперерабатывающему заводу в Хомсе; обмениваются ударами с боевиками «Хайят Тахрир аш-Шам» в Идлибе; готовятся к открытию новых гумкоридоров в Алеппо и Идлибе.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: нанесла удары по позициям САА на окраине деревни Майзаназ юго-западнее Алеппо.

«Исламское государство»1: подозревается в проведении вылазки в населенном пункте Аль-Хиджна в восточной части Дейр-эз-Зора.

Провинция Алеппо

Правительственные подразделения продолжают расширять безопасную зону вокруг трассы М-5, имеющей стратегическое значение. Как передает на своей странице в Telegram военный источник (rybar), под контроль Сирийской арабской армии (САА) перешла деревня Кафр-Даиль.

Тем временем медиаресурсы боевиков заявляют о том, что джихадисты террористического альянса «Хайят Тахрир аш-Шам», сформированного вокруг «Джебхат ан-Нусры»1***, активизировали обстрелы позиций САА к юго-западу от Алеппо. Так, по неподтвержденным данным, исламисты нанесли удары по опорным пунктам сил САР на окраине поселения Майзаназ ракетами «Cлон».

Работу в зонах оккупации исламистов продолжают вести ВВС Сирии. По информации медиапортала Step News Agency, под огнем оказались расположения боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам» в районе деревни Шейх-Акиль и на территории бывшей военной базы 111 полка САА. Информация об итогах боевых вылетов пока выясняется.

Провинция Хомс

Информационный портал SANA News сообщает о том, что исламисты предприняли еще одну попытку атаки, задействовав беспилотные летательные аппараты, на этот раз в провинции Хомс. Отмечается, что военнослужащим Сирийской арабской армии (САА) удалось сбить пять ударных дронов на подлете к нефтеперерабатывающему заводу, расположенному на окраине административного центра региона. Информация о том, какая из антиправительственных группировок стоит за нападением, пока выясняется. Напомним, ранее также поступали сведения об уничтожении беспилотников боевиков на северо-западе соседней провинции Хама.

Провинция Дейр-эз-Зор

Twitter-канал (deirezzor24) сообщает о новой вылазке неизвестных в зоне контроля «Демократических сил Сирии»**** (SDF) в Восточном Дейр-эз-Зоре. Группа вооруженных людей открыла стрельбу на рынке «Аль-Ахад» в населенном пункте Аль-Хиджна, который находится на берегу реки Аль-Хабур. Налет обернулся гибелью одного из местных жителей по имени Амджад Авад аль-Халаф, а также ранением еще нескольких гражданских лиц. Местные активисты подозревают в случившемся боевиков «Исламского государства», осуществляющих подпольную деятельность в составе «спящих ячеек».

Провинция Идлиб

В южных районах Идлиба не утихают вооруженные стычки между Сирийской арабской армией (САА) и джихадистами связанных с «Хайят Тахрир аш-Шам» бандгрупп. Как передает на своей странице в сети Twitter военный источник (ufuk_sy), боевики открыли огонь по позициям правительственных подразделений в районе населенного пункта Кафр-Рума. В свою очередь военнослужащие САА атаковали укрепрайоны исламистов в окрестностях административного центра провинции.

Появились данные о том, что при содействии РФ в прифронтовой зоне будут открыты новые гуманитарные коридоры. Согласно информации Twitter-канала (RabeaKalawandy), пункты пропуска будут располагаться в окрестностях населенного пункта Мизнас на западе Алеппо и у города Маджирис в Идлибе. Через КПП будет осуществляться вывод гражданского населения из контролируемых террористами районов. Как известно, прежде радикалы препятствовали бегству жителей на освобожденные САА территории, стремясь удержать их с целью дальнейшего использования в качестве «живого щита». Несмотря на это, власти САР не оставляют попыток организовать безопасный переход сирийцев.

Военный источник в сети Telegram (NovostiDamask) опубликовал фото, на которых запечатлены сотрудники российской военной полиции в городе Маарет ан-Нуман. Отмечается, что военные полицейские выполняют миссию по обеспечению безопасности. Напомним, населенный пункт перешел под контроль САА в конце прошлого месяца.

1 Организация запрещена на территории РФ.