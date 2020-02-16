Нинидзе устроила истерику в Омане на глазах Виторгана

Москва, 16 февраля. Актриса Нино Нинидзе устроила истерику на глазах возлюбленного Максима Виторгана во время отпуска в пустыне Рамлат-эль-Вахиба в Омане. «Репортаж истерички» она опубликовала в своем Instagram.

На видео звезда фильма «Тихая застава» шла по пескам и рассказывала поклонникам, как ее напугали верблюды.

«Репортаж истерички. Меня только что хотели посадить на верблюда, но мне показалось, что он хочет меня съесть», — цитирует артистку «Пятый канал».

В другом ролике Нинидзе, стоя рядом с отдыхающим верблюдом, отскочила от животного, когда оно стало тянуться к ней.

Артистка заявила, что, несмотря на «подаренный» испуг, считает горбатых обитателей пустыни прекрасными и безобидными.

Нинидзе отдыхает в Омане вместе с Виторганом, который является свидетелем всех ее истерик и радостей.

В своем аккаунте в соцсети актер также показывает подписчикам, как проводит отпуск. В частности, он рассказывал фолловерам, что машина с ним и его избранницей застряла в зыбучих песках посреди пустыни. «Дорафтились», — пожаловался расстроенный актер.

Ранее Виторган опубликовал с отдыха романтическое фото с Нинидзе, чем невероятно растрогал пользователей социальной сети. На снимке он запечатлен в объятиях счастливой возлюбленной на фоне заката и бескрайних гор.

Артисты официально подтвердили свои отношения в конце июля 2019 года. Вместе они пришли на премьеру фильма «Гив ми либерти» в Москве. До этого любовную связь актеры отрицали.

Романтические отношения между ними начались после того, как Виторган развелся с экс-супругой, известной журналисткой и телеведущей Ксенией Собчак, которая в сентябре 2019 года вышла замуж за режиссера Константина Богомолова.