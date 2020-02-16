Андреева раскрыла фанатам «страшный» секрет своей молодости 

Москва, 16 февраля. Известная телеведущая Екатерина Андреева раскрыла секрет своей молодости — в 58 лет звезда не перестает удивлять поклонников цветущим внешним видом.

Ведущая регулярно радует подписчиков в Instagram снимками из путешествий и советами о питании, занятиях спортом и достижении гармонии с собой.

Недавно она опубликовала весьма необычную фотографию с сеанса акупунктуры и подчеркнула, что от такой «страшной» манипуляции одни плюсы.

«Ровный лоб, гладкая кожа и отсутствие головной боли», — перечислила звезда.

Андреева уточнила, что процедура безболезненная и очень эффективная в борьбе с морщинами. Телеведущая, говоря о способах сохранения молодости, добавила, что два раза в неделю делает массаж лица, для чего использует серебряные элероны.

«Красота требует жертв!» — констатировала подписчица с ником kimikkim2.

Ранее телеведущая опубликовала фотографии с горнолыжного курорта в Швейцарии, где отдыхала на новогодних каникулах. На одном из снимков она сидит у бассейна в облегающем купальнике с открытой спиной. Перед ней открывается потрясающий вид на заснеженные Альпы. Фанаты в очередной раз обратили внимание на роскошную фигуру Андреевой и осыпали звезду комплиментами.