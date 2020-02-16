Цеков заявил, что надо выявлять финансирование организующих беспорядки иноагентов

Москва, 16 февраля. РФ сегодня успешно противостоит тем иностранным структурам, которые организовывают беспорядки, чтобы дестабилизировать ситуацию внутри страны. Об этом заявил журналистам член Совета Федерации Сергей Цеков, предположив, что механизмы пресечения подобной деятельности могут быть расширены.

По словам члена Совфеда, в организации беспорядков в РФ и КНР принимают участие внешние силы в лице тех структур, которые курируют Соединенные Штаты.

«Надо выявлять внешнее финансирование, обозначать иностранных агентов, которые выполняют волю других государств и организовывают беспорядки, надо их нейтрализовывать», — подчеркнул сенатор.

Он также обратил внимание на то, что в отношении организаторов несанкционированных митингов, которые достаточно часто превращаются в беспорядки, необходимо вводить уголовное наказание, пишет «НьюИнформ».

Цеков указал на то, что Москва успешно противостоит тем иностранным структурам, которые создаются, к примеру, американцами. Кроме того, он не исключил, что такие структуры будут внедрять новые механизмы и методики по дестабилизации обстановки в РФ.

«Их надо заранее просчитывать и делать все, чтобы они были нейтрализованы», — резюмировал Цеков.

Напомним, что волна несанкционированных сходок и акций охватила российскую столицу летом прошлого года. Их организаторами выступили единомышленники блогера Алексея Навального, которых из-за огромного числа нарушений не допустили до выборов в столичный парламент. Журналисты Федерального агентства новостей провели расследование и выяснили, что беспорядки были устроены по сценарию Запада.