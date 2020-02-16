Колонна из 55 единиц военной техники США прибыла в Сирию из Ирака

Багдад, 16 февраля. Колонна США, включающая свыше 50 единиц военной техники, прибыла в Сирию из Ирака. Об этом сообщил телеканал Sky News Arabia.

Как уточняет радиостанция Sham FM в Facebook, американские военные находятся на территории провинции Хасака на северо-востоке страны. Их колонна включает 55 военных грузовиков, перевозящих танки, военную технику, инженерное оборудование и снаряжение.

США и их союзники присутствуют в Сирии с 2014 года незаконно. Они действуют без согласия и координации с властями САР и резолюции СБ ООН. Кроме того, под предлогом борьбы с запрещенной в РФ террористической группировкой «Исламское государство»1 Вашингтон поддерживает на территории страны оппозиционные силы.

МИД России неоднократно указывал на беззаконность действий США в Сирии. Глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров отмечал, что американцы в нарушение требований Совбеза ООН подпитывают в стране сепаратизм курдов.

1 Организация запрещена на территории РФ.