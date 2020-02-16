Выход из королевской семьи изменил отношения принца Гарри и Меган Маркл

Лондон, 16 февраля. Отказ от исполнения королевских обязанностей оказал положительное влияние на взаимоотношения принца Гарри и Меган Маркл. Об этом сообщает американский журнал People со ссылкой на источник, который поддерживает дружеские отношения со знаменитой парой.

По его словам, сложение монарших обязанностей укрепило супружеский союз и сделало их по-настоящему счастливыми.

«Они без ума от любви и очень нежны друг с другом», — пояснил друг семьи.

Он также добавил, что принц Гарри и Меган Маркл полностью посвятили себя заботе о девятимесячном сыне Арчи.

«Он счастливый ребенок — постоянно смеется. Арчи и Гарри прекрасно проводят время вместе, а Меган — потрясающая мать», — отметил источник.

Напомним, в середине января принц Гарри и его супруга Меган Маркл сделали заявление, которое повергло в шок жителей Великобритании. Гарри и Меган объявили о сложении монарших обязанностей, после чего переехали в Канаду подальше от королевских протоколов.

Данное событие расстроило не только британцев, но и представителей королевской семьи. При этом в пресс-службе Букингемского дворца сообщили, что с весны 2019 года принц Гарри и Меган не получают финансирование на выполнение своих королевских обязанностей.