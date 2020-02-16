Франция требует от Турции выполнять обязательства конференции по Ливии

Париж, 16 февраля. Франция на официальном уровне обратилась к Турции с призывом соблюдать положения меморандума, принятого по итогам конференции в Берлине по Ливии. Париж ранее обвинял Анкару в несоблюдении обещаний, которые турецкая сторона обязалась выполнять, сообщает издание Libyas Channel.

Франция обращает внимание на тот факт, что действия Турции в Ливии прямо противоречат тому, что президент Реджеп Тайип Эрдоган обещал сделать в ходе берлинского саммита. Кроме того, как ранее подчеркивал французский лидер Эммануэль Макрон, Европа располагает свидетельствами продолжающейся интервенции Турции в Ливии.

В частности, Макрон заявлял, что после конференции Эрдоган не отказался от вмешательства в дела Ливии, направив туда корабли с завербованными сирийскими боевиками.

«Это прямо противоречит тому, что президент Эрдоган обещал сделать во время конференции [по ливийскому урегулированию] в Берлине. Это нарушение данного слова», — отметил глава государства.

О том, что Турция стала одним из основных участников эскалации кризиса в Ливии, говорят не только ливийские племена и руководство Палаты Представителей, этот вопрос поднимался и на уровне Совета Безопасности ООН. Международная организация доказала вмешательство турецкой стороны, неоднократно призвав ее к прекращению такой политики.

Сейчас, по уточненным данным, в Ливии на стороне так называемого Правительства национального согласия (ПНС) выступает около 7,5 тысячи террористов, ранее переброшенных туда турецкими самолетами и кораблями. Помимо этого, Эрдоган создал несколько каналов, с помощью которых в Ливию поступает оружие и бронетехника, что напрямую нарушает эмбарго ООН. Поставки осуществляются как воздушными маршрутами, так и водными. Только с начала 2020 года, по оценкам наблюдателей, Турция морем нелегально поставила ПНС около пяти тысяч тонн стрелкового вооружения, разных типов боеприпасов и военной техники.