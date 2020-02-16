Интернет-эксперт объяснил, какими должны быть штрафы для Facebook и Twitter в России

Чтобы Facebook, Twitter и другие интернет-гиганты выполняли требования российского законодательства, штрафов, которые им выписывают суды, недостаточно. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал Филипп Гросс-Днепров, соучредитель крупнейшего в России регистратора доменных имен Reg.ru.

На этой неделе мировой суд в Москве признал американские соцсети Facebook и Twitter виновными в неисполнении закона РФ о локализации базы данных российских пользователей. В течение 60 дней они обязаны выплатить штрафы в размере четырех миллионов рублей.

«Facebook и Twitter давно должны были локализовать базы данных российских пользователей в России. Но они этого не делают. И мое мнение — с такими штрафами ситуация не изменится. Вы посмотрите, в Европе штрафуют на миллионы евро, в США штрафы не меньше, а у нас — четыре миллиона рублей. Это несколько реклам на Facebook за день. Это очень маленькая сумма, которую такие интернет-гиганты попросту не заметят. Конечно, им проще шапочно платить такие мизерные штрафы, чем выполнять требования российского законодательства», — считает Филипп Гросс-Днепров.

По словам интернет-эксперта, если бы штраф был ощутим для администрации указанных соцсетей, то не исключено, что они были бы вынуждены поменять свою политику на территории РФ.

«Помните, несколько дней назад Марк Цукерберг сказал, что с удовольствием будет платить налоги в Европе, которые ему там присудили? Это десятки миллионов евро. Согласитесь, разница огромная по сравнению с российским штрафом в 60 тысяч долларов. Что это за деньги для Цукерберга? Поэтому я считаю, что единственный способ заставить Facebook и других следовать нашим законам — это штрафовать их на реально большие деньги — 10-20-30 миллионов евро или долларов, или на определенный процент от дохода компании в нашей стране. Тогда бы они заметили и что-то начали делать», — подчеркнул эксперт.

Что касается предложения закрыть Facebook и другие иностранные интернет-компании на территории РФ в случае их отказа исполнять российское законодательство, то собеседник ФАН считает, что оно трудновыполнимо.