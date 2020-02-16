Ведущий «Модного приговора» Васильев отреагировал на слухи о романе с Барановской

Москва, 16 февраля. Историк моды Александр Васильев с юмором отреагировал на слухи о романе с бывшей гражданской супругой Андрея Аршавина Юлией Барановской. Соответствующее видеообращение ведущий передачи «Модный приговор» опубликовал в своем Instagram-аккаунте.

Васильев напомнил фолловерам, что если верить желтой прессе, то «Барановская последние года два ждет от него ребенка». Кроме того, по мнению СМИ, историка связывают романтические отношения с эстрадной артисткой Надеждой Бабкиной и участницей Comedy Woman Екатериной Скулкиной.

«Как быть нам, султанам, // ясность тут нужна. // Сколько жен в самый раз: три или одна?» — вспомнил Васильев слова из песни «Кавказская пленница». ⠀

В конце ролика ведущий чмокнул Барановскую в щеку со словами: «Знайте о нашей страсти».

Ранее российская радио- и телеведущая Юлия Барановская озадачила фолловеров просьбой «не выдавать ее замуж» за журналиста Александра Телесова. На своей странице в социальной сети Instagram экс-супруга Аршавина разместила пост, которым поздравила друга с днем рождения.

Напомним, Барановская воспитывает троих детей от экс-игрока сборной России и петербургского «Зенита» Андрея Аршавина. Пара прожила вместе 9 лет и распалась в 2013 году.