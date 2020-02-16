Протурецкие группировки атаковали армию Сирии в Алеппо

Дамаск, 16 февраля. Вооруженные группировки, выступающие на стороне Турции, атаковали позиции Сирийской арабской армии (САА) в провинции Алеппо. Об этом сообщили местные СМИ.

По данным журналистов, протурецкие силы начали наступательные действия в западной части провинции. Прикрывала атаку артиллерия армии Турции.

Информация о пострадавших и жертвах наступления не поступала.

Ранее протурецкие бандформирования сбили транспортный вертолет армии Сирии, он потерпел крушение в западной части Алеппо. Атаковали боевики из зенитной установки, поставленной Турцией. Экипаж вертолета погиб.