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Протурецкие группировки атаковали армию Сирии в Алеппо

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Протурецкие группировки атаковали армию Сирии в Алеппо

Дамаск, 16 февраля. Вооруженные группировки, выступающие на стороне Турции, атаковали позиции Сирийской арабской армии (САА) в провинции Алеппо. Об этом сообщили местные СМИ.

По данным журналистов, протурецкие силы начали наступательные действия в западной части провинции. Прикрывала атаку артиллерия армии Турции.

Информация о пострадавших и жертвах наступления не поступала.

Ранее протурецкие бандформирования сбили транспортный вертолет армии Сирии, он потерпел крушение в западной части Алеппо. Атаковали боевики из зенитной установки, поставленной Турцией. Экипаж вертолета погиб.

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Источник: Sky News Arabia
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