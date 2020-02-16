Ученые обнаружили связь между дневным сном и заболеваниями сердца

Москва, 16 февраля. Дневной сон значительно снижает риск возникновения инфаркта миокарда. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного специалистами Университетской клиники Лозанны в Швейцарии.

Ученые обнаружили взаимосвязь между частотой и продолжительностью дневного сна и развитием сердечно-сосудистых заболеваний. Согласно данным исследования, дневной сон два раза в неделю на 48% снижает риск возникновения инфаркта или сердечной недостаточности. При этом ежедневный дневной сон значительно повышает риск сердечного приступа в сравнении с теми, кто спит исключительно по ночам. Кроме того, ученые установили, что продолжительность сна не имеет ключевого значения.

В исследовании приняли участие более 3,4 тысячи человек возрастом от 35 до 75 лет. Ученые наблюдали за участниками исследования на протяжении пяти лет, передает «Вечерняя Москва».

Ранее американские ученые перечислили продукты, которые улучшают психическое состояние человека. Согласно данным исследования, регулярное употребление в пищу бобов, рыбы, орехов, брокколи, шпината и яиц способно поднять настроение человека. Орехи, бобы и яйца обладают большим количеством аминокислот, которые способствуют поддержанию баланса серотонина в организме, а шпинат и брокколи содержат фолиевую кислоту и значительно улучшают сон.