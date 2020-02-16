Пиар-директор Началовой не знает, когда выйдет сериал о жизни певицы

Москва, 16 февраля. Пиар-директор певицы Юлии Началовой Анна Исаева опровергла данные о том, что сериал о жизни артистки выйдет к годовщине ее смерти.

Первый канал готовит к показу многосерийную ленту, посвященную российской исполнительнице. Съемки лично одобрили родители Началовой еще в октябре 2019 года.

Ранее в Сети появились сообщения о том, что телеканал может выпустить сериал к годовщине смерти артистки, которая наступит в марте, однако пиар-директор Началовой заверила, что на сегодняшний день точная дата выхода неизвестна.

«Даже мне неизвестно, когда выйдет сериал о жизни Юлии Началовой. Нет никакой точной даты выхода в эфир», — подчеркнула она в комментарии «Слову и Делу».

Создателем фильма о жизни и творчестве певицы стал музыкант, сценарист, композитор и поэт Андрей Загорский (DJ Steklov). Картина будет посвящена детству и творческому становлению Началовой, расцвету ее карьеры и последним дням жизни.

В интервью Федеральному агентству новостей Загорский рассказывал, что лента в любом случае дойдет до зрителя. На тот момент он не знал, как к картине отнесутся семья и пиар-директор певицы, и планировал в случае их неодобрения показать фильм о «Юле Качаловой», который даже с иным именем героини и музыкальным контентом отразил бы судьбу артистки.

По информации СМИ, роль звезды в картине сыграет актриса Марина Орлова. По контракту она не имеет парва подтверждать или опровергать информацию о том, что выступит «киношной Началовой». Однако об этом проговорился ее партнер по сериалу Алексей Гаврилов, который предстанет в роли Евгения Алдонина, мужа певицы.

Юлия Началова скончалась в марте 2019 года от сепсиса, ей было 38 лет.