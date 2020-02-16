Немецкие врачи рассказали что едят, чтобы быть здоровыми

Берлин, 16 февраля. Онколог, кардиолог и спортивный врач из Германии рассказали, чем питаются медики, чтобы оставаться здоровыми.

О предпочтениях врачей узнали журналисты местного издания Focus. Доктор из Центра онкологии при UKE в Гамбурге Антония Бейтцен-Хейнеке посоветовала сбалансированную диету с высоким содержанием клетчатки. При этом красное мясо она рекомендует есть не чаще двух раз в неделю. По ее словам, чрезмерное потребление говядина и свинина повышает риск рака толстой кишки. И эта связь была хорошо задокументирована. Кроме того, Бейтцен-Хейнеке напомнила об опасности высокого потребления сахара, потому что оно также способствует образованию злокачественных опухолей. Онколог советует исключить сладкие напитки, сама она пьет воду и несладкий чай.

Спортивный врач, хирург из спортивно-ортопедической клиники Кельна Оливер Тобольски рассказал, что последний прием пищи делает не позднее 6 или 7 часов вечера, а завтракает после 10 часов утра. Кроме того, Тобольски пьет много воды и имбирного чая. На завтрак любит есть орехи макадамия на завтрак. Они очень жирные, имеют хорошее соотношение омега-3 и омега-6 жирных кислот. Кроме того, богаты белком. Для профилактики воспалений в организме принимает столовую ложку масла из водорослей. Есть в рационе хирурга и несладкие фрукты. На обед и ужин предпочтение отдает рыбе или индейке.

Врач-кардиолог Катарина Бергманн из клинике Рехтс дер Изара в Мюнхенском университете советует меньше солить еду. Сама она приправляет еду разными травами. В семье Бергманн придерживаются принципов чистого питания, то есть не употребляют в пищу обработанные, рафинированные продукты с искусственными добавками. Еще одним важным принципом является снижение употребления сахара. В случае, если сразу отказаться полностью от него тяжело, Катарина советует попробовать для начала заменить его бананами, финиками или ванилью.