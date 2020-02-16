Соревнования по поеданию пирожных в Москве закончились гибелью победительницы

Москва, 16 февраля. Жительница Москвы скончалась на соревновании по поеданию пирожных, которые проходили в одном из баров в центре столицы.

Конкурс устроили в минувшую субботу в заведении Killfish. Согласно установленным правилам, победа присуждалась тому, кто съест сладкого больше остальных участников.

Принять участие в соревновании решила 23-летняя москвичка, которая отдыхала в баре с друзьями. Она сразу вырвалась вперед и, чтобы не проиграть, положила в рот сразу несколько пирожных.

Девушка победила в конкурсе, но не смогла прожевать все кондитерские изделия.

«Случайно вдохнула — и умерла. Никто из присутствующих не смог оказать ей помощь», — говорится в сообщении Telegram-канала Baza.

На место происшествия прибыла скорая помощь, медики констатировали смерть.

Весной прошлого года подобный инцидент произошел во Владимире. 45-летний участник конкурса по поеданию блинов скончался во время масленичных гуляний. Мужчине стало плохо, он упал на землю, а очевидцы ничем не смогли ему помочь.