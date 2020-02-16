Совбез ООН принял резолюцию по Ливии. Тема недели. ФАН-ТВ

Совет Безопасности ООН в очередной раз вымостил благими намерениями дорогу в ад. На сей раз на скользкий путь направили многострадальную Ливию. По инициативе Великобритании Совбез в спешном порядке принял резолюцию по итогам Берлинской конференции. 14 стран проголосовали «за». Россия воздержалась. По вполне резонным причинам.

Распиаренная встреча по кризису в бывшей Джамахирии прошла в немецкой столице еще 19 января. Пятичасовая международная конференция собрала политических тяжеловесов планеты. В числе авторитетных делегатов были мировые лидеры: Владимир Путин, Ангела Меркель, Реджеп Тайип Эрдоган, Эммануэль Макрон, представители Италии, Великобритании, США, Ближнего Востока и Африки, а также ООН и других международных организаций. Одним словом, болезненный вопрос пытались решить в прямом смысле «всем миром». Однако ключевые игроки кризиса оказались «за кадром».

Командующего ливийской национальной армии Халифу Хафтара и главу так называемого Правительства национального согласия (сокращенно ПНС) Файеза Сарраджа пусть и позвали в Берлин, но за стол переговоров не пригласили. Не удивительно, что принятый итоговый документ не стал политическим прорывом, а, по сути, продублировал действительно весомые договоренности московской встречи по Ливии. Исторические переговоры состоялись буквально за неделю до встречи в Германии по инициативе президентов России и Турции. Владимир Путин вместе с Реджепом Тайипом Эрдоганом по образу и подобию Астанинского процесса в Сирии запустил мирный процесс в уставшем от войны Триполи.

«Важно положить конец вооруженному противостоянию между Ливийской национальной армией маршала Хафтара и Правительством национального согласия господина Сарраджа, установить режим прекращения огня, принять меры по возобновлению политического процесса с конечной целью преодоления раскола внутри страны и формирования единых государственных институтов», — сказал Владимир Путин, президент России.

Благодаря усилиям России враждующие стороны договорились о бессрочном перемирии. Именно Москва стала главным звеном на пути к решению затяжного конфликта, хотя заварил кашу на Ближнем Востоке Вашингтон. Государственность в Ливии еще в 2011-м разрушило до основания НАТО. «Мировой ястреб» под манящими лозунгами «арабской весны» устроил в африканской стране кровавую бойню, убив законного лидера Муаммара Каддафи. И теперь даже противники «старого режима» в Ливии добрым словом вспоминают «злодеяния тирана»: бесплатное образование и медицину, щедрые государственные подъемные на приобретение жилья, тысячи километров отменных дорог, искусственные реки посреди пустыни, современные нефтеперерабатывающие заводы и копеечный бензин…

Теперь ливийцам на руинах некогда процветавшего государства и мечтать о таком не приходится. Положить бы конец многолетнему мучительному кризису, из-за которого страдает и сама Ливия, ставшая пристанищем для иностранных боевиков, и Старый Свет. Это при Каддафи страна была своеобразным буфером на Ближнем Востоке и Африке, а с крушением сильной власти Европу захлестнули потоки беженцев.

«Ливийская государственность была разбомблена натовцами в 2011 году и последствия этой авантюры преступной, противозаконной авантюры все мы пожинаем до сих пор, прежде всего, конечно, ливийский народ. Усилия, которые предпринимают соседи Ливии: Алжир, Египет, а также ОАЭ, Турция, Катар, РФ, мы хотим сложить воедино, чтобы все мы действовали в одном направлении и побуждали все ливийские стороны договариваться, а не продолжать выяснять отношения силовым путем», — заявил Сергей Лавров, министр иностранных дел России.

Примирить стороны конфликта архисложно. Однако, весьма сомнительно, что кризису положит конец принятая резолюция Совбеза ООН. Эта инициатива призывает участников конфликта в африканской стране — Хафтара и Сарраджа — соблюдать режим прекращения огня. Москва сильно сомневается в готовности всех сторон выполнять принятые на конференции решения. Именно поэтому Россия, по словам постоянного представителя нашей страны при ООН Василия Небензи, призывала коллег не торопиться с принятием решения.

Ведь ливийцы только начали вести диалог, в том числе в рамках военного комитета «5+5». Сами стороны должны договориться о параметрах прекращения огня. А резолюция уже говорит на языке ультиматума о том, чего еще нет. К тому же, прописывает санкции, по сути, на пустом месте.

«Если эта резолюция сыграет положительную роль в ливийском урегулировании, я первый признаю свою неправоту. Но у нас есть сомнения, что в том виде, в котором эта резолюция составлена, она будет способствовать урегулированию в том направлении, в котором мы этого хотим», — отметил Василий Небензя, постоянный представитель России в ООН.

Дипломат выразил сожаление из-за того, что резолюция принимается без консенсуса в ООН. Россия, по словам Небензи, предлагала включить в текст упоминание о террористических бандформированиях на территории Ливии, но встретила яростное сопротивление коллег из Соединенных Штатов. Не случайно действующее, но нелегитимное Правительство национального согласия ООНовскую инициативу поддержало. Ведь марионеточный режим Файеза Сарраджа, главы того самого ПНС, всячески поддерживает и Организация Объединенных Наций, и, между прочим, Турция.

На саммите в Берлине Анкара охотно взяла на себя обязательства о невмешательстве в ливийский кризис и соблюдение оружейного эмбарго ООН. На деле же безнаказанно поставляет оружие и сирийских наемников на службу сомнительного Правительства национального согласия, что грозит эскалацией противостояния. Сами же ливийцы называют главу ПНС Сарраджа главным террористом страны. Он замешан и в похищении наших соотечественников Максима Шугалея и Самера Хасана Али Суэйфана. Весной прошлого года сотрудников Фонда защиты национальных ценностей за банальные социологические исследования в Ливии бросили за решетку, где россияне содержатся в нечеловеческих условиях и подвергаются пыткам. И коллективный Запад что-то не спешит возмущаться таким произволом.

«Западу совершенно безразличны интересы ливийского населения, это было наглядно показано еще в 2011 году. Не стоит забывать, что «правительство», сидящее в Триполи, является протурецким. У Запада кроме нефтяных интересов больше нет никаких интересов в Ливии, нет и желания поддерживать стабильность в регионе. Анархия и безвластие, которые сейчас происходят на ливийской территории, только на руку всем сторонникам этого конфликта, естественно, кроме самих жителей Ливии», — отмечает Александр Михайлов, руководитель Бюро военно-политического анализа.

Организация Объединенных Наций, надевая на себя личину миротворца и прикрываясь витиеватым словоблудием, лишь тормозит мирный процесс в Ливии. На сегодняшний день одной только российской дипломатии удалось добиться действительно значимых результатов на пути к решению кризиса. Москва призвала противоборствующие стороны в Ливии к введению режима прекращения огня, а затем провела знаковые переговоры, где участники попытались найти компромисс для дальнейшего диалога.

Правильный вектор задан, теперь дело за антагонистами конфликта. Разумеется, сам ливийский народ должен определиться, кто будет вести его вперед. Но если поводырем вновь станут идеологи ливийского госпереворота, бывшая Джамахирия никогда не выберется из трясины хаоса.