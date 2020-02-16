Две иномарки столкнулись на трассе «Колыма», есть пострадавшие

Магадан, 16 февраля. Серьезное ДТП произошло на 1979-м километре трассы «Колыма», сообщили в ГУ МВД России по Магаданской области.

Авария произошла вечером 15 февраля между поселками Сокол и Уптар. Столкнулись Toyota Corolla и Toyota Chaser. Первую иномарку отбросило в сторону бетонного ограждения, во втором автомобиле пострадал один человек.

Пострадавшего пассажира срочно госпитализировали. Правоохранители выясняют обстоятельства происшествия.

В полиции сообщили, что на данном участке проводятся дорожные работы. Здесь установлены знаки для снижения скорости с 70 км/ч до 30 км/ч. Водителей попросили быть внимательными за рулем.

Ранее сообщалось, что хабаровские спасатели ищут автомобиль УАЗ, который провалился под лед на реке Амур.