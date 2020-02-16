Эстонская разведка наглядно показала военную «угрозу» РФ

Таллин, 16 февраля. Россия «угрожает» Прибалтике из Калининградской и Ленинградской областей 170 танками, 1150 боевыми машинами, 180 гаубицами, 80 реактивными системами залпового огня. Об этом сообщается в докладе Службы внешней разведки Эстонии.

В документе говорится, что российские «Искандеры», постоянно дислоцированные в 120 километрах от границы с прибалтийской республикой и в 45 километрах от границы с Литвой, «позволяют России угрожать территории этих стран с двух направлений — из Ленинградской и Калининградской областей».

У Североатлантического альянса, отмечается в материале, нет сопоставимых ракетных систем на территории Европейского союза. Документ также сопровождается инфографикой с российской военной техникой.

Кроме того, в опубликованном докладе утверждается, что, невзирая на антироссийские санкции, введенные Западом в 2014 году, Москва все равно «получает западные технологии в военной сфере». В качестве примера в документе приводится сотрудничество «Уралвагонзавода», производящего, к примеру, Т-90 и Т-14, с казахстанской Kazakhstan Paramount Engineering.

Ранее заместитель руководителя Минобороны США по закупкам и техническому обеспечению Алан Шаффер заявил, что на фоне развития новейших российских гиперзвуковых ракет «Авангард» Вашингтону необходимо обратить внимание на усовершенствование ядерной триады.