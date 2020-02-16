Очевидец нападения на прихожан в московском храме рассказал подробности инцидента

Москва, 16 февраля. Напавший с ножом на прихожан в храме Святителя Николая в столице действовал спокойно и расчетливо. Об этом рассказал один из очевидцев инцидента.

В воскресенье утром неизвестный мужчина с ножом ворвался на службу в храм в центре Москвы и напал на присутствующих. Он ранил двоих и угрожал остальным.

«Он точно не сумасшедший, потому что действия у него были четкие, он ничего особо не кричал, только когда его начали уже скручивать. Он прекрасно знал, куда идет и какие двери открыты», — сообщил «Звезде» прихожанин по имени Александр.

Мужчина добавил, что лишь иногда вооруженный что-то выкрикивал, однако разобрать его слова не удалось. В храме начались давка и драка.

Пострадавшие от действий мятежника доставлены в лечебные учреждения, об их состоянии не сообщается.

Нападавший задержан и допрашивается. Правоохранители выясняют мотивы его поступка и обстоятельства случившегося.

Ранее в Сети появились кадры с места происшествия.