Доктор Щеглов ответил протоиерею Смирнову, назвавшему гражданских жен проститутками

Глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов сравнил женщин, живущих с мужчинами в незарегистрированном браке, с «бесплатными проститутками». Психотерапевт и сексолог Лев Щеглов заявил, что такими высказываниями священник взращивает ненависть в российском обществе.

«У нас женщины сами не понимают, что такое брак. Неохота сказать, что «я бесплатная проститутка», поэтому говорят: «У меня гражданский брак». Здрасьте! Да нет, ты просто бесплатно оказываешь услуги — и все, а так тебя никто за жену не считает», — сказал представитель Русской православной церкви на встрече с участниками православного сообщества OrthodoxBRO.

Протоиерей Димитрий Смирнов также заметил, что замужних женщин в России намного больше, чем женатых мужчин.

«Как так может быть? Да очень просто: те мужчины, про которых говорят, что они женаты гражданским браком, они не считают их за жен, это просто временная утеха. Потому что если бы он относился к ней как к жене — ну что, трудно зарегистрироваться, что ли? Да нет, никакого труда», — добавил священник.

Сексолог и психотерапевт, врач высшей квалификационной категории, общественный деятель Лев Щеглов в комментарии Федеральному агентству новостей заявил о недопустимости подобных высказываний в нормальном обществе.

«Но, к сожалению, в нашем сегодняшнем обществе стало принятым хамство, мракобесие, человеконенавистничество и все то, что отрицается любой приличной человеческой моралью и любой статьей уголовного кодекса. И к моему грандиозному сожалению, подобные высказывания у нас стали не просто допустимыми, а периодически повторяющимися. И их произносит не только конкретный представитель РПЦ, они постоянно звучат с экранов ТВ. Но это общее. А частное заключается в том, что господин Смирнов часто выступает с нелепыми и анекдотическими предложениями... Кто за ним следит, тот знает. Достаточно просто вбить имя этого человека в поисковик, чтобы увидеть все его мракобесные и недопустимые изречения», — сказал Лев Щеглов.

По его мнению, то, что говорит Димитрий Смирнов, недопустимо не только для священнослужителя, а вообще — для любого приличного человека.