Глава Костромской области считает борьбу с коррупцией страшнее самой коррупции​​​​​​​

Кострома, 16 февраля. Губернатор Костромской области Сергей Ситников подверг критике методы борьбы с коррупцией в России.

На пресс-конференции журналисты обратились к главе региона с вопросом о том, в какую сумму обошлась аренда помещения в бизнес-центре, где организовали мероприятие. Ситников переадресовал вопрос организаторам встречи, а те в ответ объяснили, что зал был предоставлен безвозмездно.

Тогда один из представителей СМИ задал уточняющий вопрос, не является ли это нарушением антикоррупционного законодательства. Глава области в ответ подчеркнул, что общественное мероприятие, особенно пресс-конференцию, вряд ли можно считать преступлением.

«Мы, к сожалению, сегодня договорились до того, что, если тебе жена бритвенные принадлежности вдруг подарит, — а не относится ли это к коррупции?» — пошутил Ситников.

Глава региона считает, что борьба с коррупцией страшнее самой коррупции.

«К сожалению, мы, русские люди, такие, за что беремся, беремся с залихватской удалью и победим всех, самих себя в том числе», — объяснил он свою позицию.

Ранее бывший генеральный прокурор РФ Юрий Чайка рассказал об усилении борьбы с коррупцией в стране, в частности, о новых мерах, которые собираются ввести власти. Он уточнил, что коррупционные преступления в России с начала 2019 года стали фиксировать чаще, и связано это с усилением прокурорского надзора.

В Госдуме тем временем предложили ввести в школах и вузах уроки и курсы антикоррупционного права, что, по мнению депутатов, позволит сформировать у молодых людей соответствующее правосознание.