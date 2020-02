Nike представила новые «умные» кроссовки с автоматической шнуровкой

Чикаго, 16 февраля. Американская компания Nike представила новые кроссовки Adapt BB 2.0 с автоматической шнуровкой. Продажи «умной» спортивной обуви стартуют 16 февраля.

Официальная презентация кроссовок состоялась во время Матча всех звезд Национальной баскетбольной ассоциации (NBA All-Star Game). Отмечается, что стоимость Adapt BB 2.0 составит 400 долларов, что немного дороже, чем модель предыдущей линейки.

