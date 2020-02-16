Nike представила новые «умные» кроссовки с автоматической шнуровкой

Чикаго, 16 февраля. Американская компания Nike представила новые кроссовки Adapt BB 2.0 с автоматической шнуровкой. Продажи «умной» спортивной обуви стартуют 16 февраля.

Официальная презентация кроссовок состоялась во время Матча всех звезд Национальной баскетбольной ассоциации (NBA All-Star Game). Отмечается, что стоимость Adapt BB 2.0 составит 400 долларов, что немного дороже, чем модель предыдущей линейки.

The U.S Team’s @jamorant shows off his Nike Adapt BB 2.0 for Chicago ahead of the #NBARisingStars! #NBAKicks pic.twitter.com/ySfR8Mcvmw — NBA KICKS (@NBAKicks) February 15, 2020

Главной особенностью новой обуви является возможность автоматического управления с мобильного устройства. К примеру, в приложении пользователь видит не только состояние шнуровки, но температуру и влажность внутри обуви.

Соединение кроссовок с девайсом осуществляется при помощи Bluetooth. Пользователь может регулировать подсветку или посадку под форму ноги. Главный контроллер кроссовок находится на подошве под специально спрятанной крышкой.