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Nike представила новые «умные» кроссовки с автоматической шнуровкой

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Nike представила новые «умные» кроссовки с автоматической шнуровкой

Чикаго, 16 февраля. Американская компания Nike представила новые кроссовки Adapt BB 2.0 с автоматической шнуровкой. Продажи «умной» спортивной обуви стартуют 16 февраля.

Официальная презентация кроссовок состоялась во время Матча всех звезд Национальной баскетбольной ассоциации (NBA All-Star Game). Отмечается, что стоимость Adapt BB 2.0 составит 400 долларов, что немного дороже, чем модель предыдущей линейки.

Главной особенностью новой обуви является возможность автоматического управления с мобильного устройства. К примеру, в приложении пользователь видит не только состояние шнуровки, но температуру и влажность внутри обуви.

Соединение кроссовок с девайсом осуществляется при помощи Bluetooth. Пользователь может регулировать подсветку или посадку под форму ноги. Главный контроллер кроссовок находится на подошве под специально спрятанной крышкой.

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