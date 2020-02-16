Сирия, 16 февраля. САА уничтожила беспилотники боевиков к северо-западу от Хамы. Курдские боевики арестовали молодого человека в городе Шхиль в Дейр-эз-Зоре. САА освободила поселение Увейджиль на западе Алеппо, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: освободили поселение Увейджиль в западной части Алеппо; потеряли пятерых солдат ранеными в результате взрыва в населенном пункте Аль-Крия в Дейр-эз-Зоре; уничтожили несколько беспилотников исламистов северо-западнее Хамы.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: ведет бои с САА в южной части Идлиба.

Курдские вооруженные группировки: задержали молодого человека в городе Шхиль юго-восточнее Дейр-эз-Зора.

ВС Турции и протурецкие силы: обстреливают позиции курдских боевиков в районе Тель-Рифата на севере Алеппо.

Провинция Алеппо

Возобновились вооруженные стычки между протурецкими формированиями и курдскими бандгруппами в северной части Алеппо. Согласно данным новостного агентства Al Masdar News, союзники Турции ведут огонь по укрепрайонам Отрядов народной самообороны (YPG) в районе города Тель-Рифат. Информации о нанесенном курдским боевикам уроне пока не поступало.



Тем временем правительственные войска не перестают атаковать военные объекты исламистов вооруженных группировок на западе региона. Twitter-канал (AndrewBritani) заявляет о том, что Сирийской арабской армии (САА) и ее союзникам удалось продвинуться в районе ферм Башкатин. Кроме того, подразделения САА установили контроль над поселением Увейджиль, которое находится поблизости от освобожденной накануне деревни Мансура.

Поддержку с воздуха им продолжают оказывать ВВС Сирии. По информации военного источника в сети Twitter (uunionnews), точечные авиаудары сирийских самолетов пришлись по опорным пунктам «Хайят Тахрир аш-Шам» и союзным ей формированиям на подступах к населенным пунктам Кафр-Хамра, Анадан и Хрейтан.

Провинция Дейр-эз-Зор

Вслед за обысками в городе Дибан, проведенными накануне, «Демократические силы Сирии»**** (SDF) приступили к обследованию территории города Шхиль. По данным Twitter-канала (EuphratesPost), во время рейдов был арестован молодой человек. О причинах его задержания пока ничего неизвестно. Напомним, накануне неподалеку отсюда произошли две вылазки террористов «Исламского государства»1, действующих в составе так называемых спящих ячеек.

Между тем поступила информация о взрыве мины в одном из районов, контролируемых правительственными войсками. Как передает на своей странице в сети Twitter военный источник (DeirEzzor24), детонация взрывного устройства произошла в населенном пункте Аль-Крия и привела к ранению пяти сирийских солдат.

Провинция Идлиб

Интернет-портал Step News Agency сообщает о продолжающихся столкновениях на линии разграничения сил Сирийской арабской армии (САА) и боевиков исламистских бандгрупп, выступающих на стороне террористической коалиции «Хайят Тахрир аш-Шам». Ожесточенные бои разворачиваются недалеко от населенных пунктов Шейх-Дамес и Ракая-Саджна. В то же время удары по позициям джихадистов наносят самолеты сирийских ВВС. Twitter-канал (mohmad_rasheed) сообщает о боевых вылетах в районе города Кафр-Саджна.

Интенсифицировались перестрелки поблизости от населенных пунктов Хиш и Арманая. По информации военного источника в сети Twitter (ufuk_sy), исламисты ведут огонь из РСЗО «Град».

Напомним, Сирийская арабская армия (САА) ведет наступление в провинции в рамках операции «Идлибский рассвет». Как известно, начало боевых действий было спровоцировано боевиками, которые не переставали нарушать режим прекращения огня в демилитаризованной зоне.

Провинция Хама

Информационное агентство SANA News сообщает о том, что исламисты незаконных бандгрупп попытались атаковать позиции Сирийской арабской армии (САА) к северо-западу от административного центра региона. «Хайят Тахрир аш-Шам» или выступающие на ее стороне формирования задействовали ударные беспилотники в районе населенного пункта Мхарде. Тем не менее военнослужащим правительственных подразделений удалось уничтожить дроны прежде, чем они сумели приблизиться к городу.

1 Организация запрещена на территории РФ.