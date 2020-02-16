Бессараб раскритиковала слова протоиерея РПЦ, сравнившего гражданских жен с проститутками

Москва, 16 февраля. Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб раскритиковала высказывание протоиерея Димитрия Смирнова, сравнившего гражданских жен с «бесплатными проститутками».

Напомним, ранее священнослужитель заявил, что жизнь представительниц прекрасного пола с мужчинами в незарегистрированном и невенчанном браке, по сути, является проституцией, и такие женщины — «временная утеха».

Бессараб заявила о несогласии с мнением представителя Русской православной церкви (РПЦ). По ее мнению, церковь должна вдохновлять людей, но не быть воинствующей.

«Я вообще против того, чтобы церковь становилась воинствующей. Да, слово пастырское должно быть, направлять, вдохновлять на что-то доброе, светлое, где-то, может быть, поругать и наставить на путь истинный. Но церковь не должна быть воинствующей, тем более по отношению к женщинам, это уже больше похоже на инквизицию», — сказала она в комментарии для iReactor.

Депутат отметила, что не все современные женщины вступают в официальный брак и имеют на то свои причины. Однако это обстоятельство не должно давать церкви право вести с ними войну по этому поводу.

«Да, реалии сегодняшнего дня таковы, что не каждая женщина вступает в официальный брак, и на то есть определенные причины. Есть, к сожалению, и сложившаяся традиция в обществе. И нельзя сказать, что церковь в этой традиции была в стороне. Да, были определенные гонения на церковь. Но, кстати, когда в большинстве своем появились так называемые гражданские браки, церковь уже могла быть рядом с гражданами и освещать, направлять, указывать путь, но ни в коем случае не воевать с женщинами, не оскорблять», — подчеркнула Бессараб.

Она напомнила, что в России к священнослужителю относятся как к духовному отцу, поэтому подобные оскорбления в адрес своих «детей» грозят ему потерей авторитета и непослушанием.

Депутат убеждена, что церкви не следует опускаться до таких унижений и показывать дурной пример.