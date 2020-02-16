Напавший на прихожан в храме в центре Москвы попал на видео

Москва, 16 февраля. Неизвестный злоумышленник ворвался в храм Святителя Николая в Москве и ножом ранил двух прихожан. Появилось видео с места событий, в кадр попал нападавший.

Инцидент произошел в воскресенье утром во время службы. В здание ворвался мужчина, атаковал двух человек и стал угрожать остальным присутствовавшим в храме.

Задержали злоумышленника прихожане и передали его сотрудникам правоохранительных органов.

Как уточняет «Пятый канал», пострадавших госпитализировали, за их состоянием следят медики. Один получил ножевое ранение в руку, другой — в плечо.

На опубликованной записи видно место происшествия и молодого человека в красной куртке. Именно он, по всей видимости, и напал на прихожан.

Напомним, что несколько дней назад в Санкт-Петербурге мужчина бросил бутылку с зажигательной смесью в храм апостола Петра. К счастью, снаряд угодил в наружную стену, пожара удалось избежать.