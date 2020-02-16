Российские КВНщики высмеяли Зеленского и министра обороны Украины

Москва, 16 февраля. Российские КВНщики высмеяли президента Украины Владимира Зеленского и его супругу Елену. Видео с пародией команды «Юра» появилось на официальном YouTube-канале КВН 15 февраля.

По сюжету миниатюры «Зеленский» собирается на важное мероприятие. До его начала остается всего десять минут, и «политик» практически впадает в панику.

«Лена, я не знаю, что надеть. Давай я надену бабочку?», — спрашивает он у «супруги».

Но «Елена» заявляет, что это не самая удачная идея.

«Вовочка, если ты наденешь бабочку, люди подумают, что ты ведущий этого мероприятия», — поясняет она.

Тогда «президент Украины» предлагает попросить помощи с выбором галстука у подписчиков в Instagram.

Но «Елена» отметает и эту идею.

«Вовочка, я боюсь, если дать народу еще раз выбрать, может, уже и не ты поедешь», — говорит «первая леди».

Затем на сцене появляется «министр обороны Украины» (этот пост занимает Андрей Загороднюк), который просит «Зеленского» вообще никуда не ехать.

«Давайте никуда не поедем. Там может Путин приедет, я очень боюсь», — говорит он. «Андрей, ты министр обороны», — напоминает в ответ «Зеленский». «Но в первую очередь я стендапер», — не теряется «Загороднюк».

Напомним, до того, как стать шестым президентом Украины, Зеленский получил широкую известность как комедийный актер, продюсер и сценарист. По иронии судьбы он исполнил главную роль в сериале «Слуга народа», герой которой — простой учитель — неожиданно становится президентом.

На выборы Зеленского выдвинула одноименная с сериалом партия. 31 марта 2019 прошел первый тур выборов президента Украины, по итогам которого Зеленский набрал 30,24 % и Петр Порошенко с 15,95 % голосов. Во втором туре выборов 21 апреля Зеленский победил с результатом в 73,22 %.