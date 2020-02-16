Джабаров ответил Маасу, назвавшему условие для восстановления отношений с Россией

Выполнение Минских соглашений остается условием для полноценного возобновления отношений с Россией, заявил глава МИД Германии Хайко Маас. Ему ответил первый заместитель председателя комитета Совфеда РФ по международным делам Владимир Джабаров.

Условие для полного возобновления отношений с РФ министр иностранных дел ФРГ озвучил на встрече представителей бизнеса России и Германии, прошедшей в рамках Мюнхенской конференции по безопасности. А в Twitter-аккаунте немецкого внешнеполитического ведомства в тот же день появилось сообщение о том, что Берлин хочет диалога с Москвой по вопросам возобновляемых источников энергии и развития цифровых технологий, однако он возможен при «непременном условии» соблюдения Россией Минских соглашений.

«К сожалению, господин Хайко Маас забывается, говоря, что Россия должна выполнять Минские соглашения. Потому что РФ точно так же, как и Германия, и Франция, выступает лишь гарантом выполнения Минских соглашений, а непосредственными исполнителями этих договоренностей являются Украина и Донецкая и Луганская Народные Республики», — заметил сенатор Джабаров в комментарии Федеральному агентству новостей.

По словам парламентария, чтобы воцарился мир в Донбассе, Германии нужно давить не на Россию, а на Украину, которая «под любым предлогом уклоняется от реализации Минских соглашений, придумывает все новые и новые условия и затягивает время».

«Думаю, что господин Маас просто отдал дань веяньям, которые гуляют по Европе и согласно которым Россия виновата в том, что происходит на Украине. Но на самом деле это не так. И мы это знаем», — добавил сенатор Джабаров.

Напомним, на Мюнхенской конференции конфликт в Донбассе был назван катастрофическим просчетом, который несет угрозу стабильности Евроатлантического региона. При этом несколькими днями ранее состоялся телефонный разговор канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Украины Владимира Зеленского, в котором последний высказался о своей приверженности Минским соглашениям и решениям «нормандского саммита» в Париже.