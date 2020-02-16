Лента новостей Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика

Джабаров ответил Маасу, назвавшему условие для восстановления отношений с Россией

562
0 Оставить комментарий

Джабаров ответил Маасу, назвавшему условие для восстановления отношений с Россией

Выполнение Минских соглашений остается условием для полноценного возобновления отношений с Россией, заявил глава МИД Германии Хайко Маас. Ему ответил первый заместитель председателя комитета Совфеда РФ по международным делам Владимир Джабаров.

Условие для полного возобновления отношений с РФ министр иностранных дел ФРГ озвучил на встрече представителей бизнеса России и Германии, прошедшей в рамках Мюнхенской конференции по безопасности. А в Twitter-аккаунте немецкого внешнеполитического ведомства в тот же день появилось сообщение о том, что Берлин хочет диалога с Москвой по вопросам возобновляемых источников энергии и развития цифровых технологий, однако он возможен при «непременном условии» соблюдения Россией Минских соглашений.

Джабаров ответил Маасу, назвавшему условие для восстановления отношений с Россией

«К сожалению, господин Хайко Маас забывается, говоря, что Россия должна выполнять Минские соглашения. Потому что РФ точно так же, как и Германия, и Франция, выступает лишь гарантом выполнения Минских соглашений, а непосредственными исполнителями этих договоренностей являются Украина и Донецкая и Луганская Народные Республики», — заметил сенатор Джабаров в комментарии Федеральному агентству новостей.

По словам парламентария, чтобы воцарился мир в Донбассе, Германии нужно давить не на Россию, а на Украину, которая «под любым предлогом уклоняется от реализации Минских соглашений, придумывает все новые и новые условия и затягивает время».

«Думаю, что господин Маас просто отдал дань веяньям, которые гуляют по Европе и согласно которым Россия виновата в том, что происходит на Украине. Но на самом деле это не так. И мы это знаем», — добавил сенатор Джабаров.

Напомним, на Мюнхенской конференции конфликт в Донбассе был назван катастрофическим просчетом, который несет угрозу стабильности Евроатлантического региона. При этом несколькими днями ранее состоялся телефонный разговор канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Украины Владимира Зеленского, в котором последний высказался о своей приверженности Минским соглашениям и решениям «нормандского саммита» в Париже.

«Не мы начали эту войну, но нам ее заканчивать. И мы это сделаем вместе с вами», — заявил Зеленский, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.

Новости партнеров

Новости партнеров