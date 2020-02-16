Поплавская обиделась на слова Манукяна, назвавшего «нытьем» недовольство звезд пенсиями

Москва, 16 февраля. Российская актриса Яна Поплавская раскритиковала слова эксперта комиссии по СМИ в Общественной палате (ОП) России Вадима Манукяна о пенсиях для представителей шоу-бизнеса. По словам артистки, она очень разочарована в нем. Об этом она сказала в эфире общественно-политической передачи «Место Встречи» на телеканале НТВ.

«По поводу Вадима Манукяна, с которым мы очень хорошо… Я очень разочарована в нем. Дружить с тобою больше не буду в Facebook ни за что. Потому что это такое хайповое заявление по поводу того, чем лучше актеры. Потому что актеры впахивают так — по 15 часов в день. У меня достаточное количество подписчиков и так далее… Да, люди тяжело работают. Я езжу по регионам. И занимаюсь благотворительностью, но я не хвастаюсь об этом», — пожаловалась обиженная Поплавская.

Гости студии, обсуждая решение столичных властей о введении надбавки к пенсии для народных и заслуженных артистов-москвичей в 30 тыс. рублей, отметили, что артисты получают совершенно разные пенсии и считают неправильным поощрять только московских артистов. К примеру, бывшая телеведущая Елена Ханга рассказывала ранее, что ее пенсия составляет 23 тыс. рублей, юмористка Регина Дубовицкая жаловалась, что не так уж знаменита, раз получает пенсию в 16 тыс. рублей.

Ранее блогер Манукян раскритиковал представителей шоу-бизнеса, которые, по его мнению, ноют о маленьких пенсиях. Кроме того, он назвал «нытьем» недовольство артистов.

«Им 23 тысячи мало? А они что, всю жизнь занимались непосильным трудом, чтобы им платили больше? Большинство российских пенсионеров имеют пенсию порядка 10-15 тысяч рублей», — сказал представитель ОП в беседе с изданием «Дни.ру».

По словам Манукяна, эти выплаты необходимо повышать обычным российским пенсионерам.