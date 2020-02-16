Автор саундтрека к сериалу «Бригада» Андрей Иванов разбился о скалы в Австралии

Москва, 16 февраля. Диджей и композитор, один из создателей российского музыкального проекта Triplex и автор известного саундтрека к сериалу «Бригада» Андрей Иванов утонул, разбившись о скалы в Австралии. Об этом сообщил журналист Михаил Козырев на своей странице Facebook.

«Андрей Иванов погиб​​​. Утонул сегодня в Австралии. Унесло океаном около пляжа Бонди Бич в Сиднее. Разбился о скалы. Супругу Юлю удалось спасти, а Андрюху — нет», — написал он в публикации.

Козырев рассказал, что дружба между ним и Ивановым завязалась в период работы на Radio Maximum. Он назвал композитора «одним из самых светлых людей», с которыми его когда-либо сводила жизнь.

Как сообщает австралийская газета Mail Online, в субботу, 15 февраля, около 17.30 по местному времени за пострадавшими на пляж прибыл спасательный вертолет. Спецтехника была отправлена на место отдыха после информации о терпящих бедствие людях. Предполагается, что их сбило со скал волнами.

Супруга музыканта получила медицинскую помощь на месте, она отделалась порезами, ссадинами и переломом пальцев ног. Иванов погиб мгновенно.

Проект Triplex, одним из создателей которого стал композитор, специализируется на электронной музыке. Он получил наибольшую известность после записи саундтреков к ряду фильмов и телесериалов в 2000 году. Самым известным саундтреком проекта стала тема к сериалу «Бригада».

Кроме того, совместно с финской рок-группой Apocalyptica, проект записал саундтрек к фильму «Бой с тенью».