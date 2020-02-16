Серийный угонщик велосипедов попался на автокражах в Омске

Омск, 16 февраля. Серийный похититель велосипедов перешел на автомобильные кражи и был пойман полицией в Саргатке. Задержанный правоохранителями мужчина находился под подпиской о невыезде. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

По имеющейся информации, житель Омска работал в составе ремонтной бригады, которая выполняла заказ в Саргатке. Стражам правопорядка удалось установить, что мужчина причастен к двум преступлениям. Он похитил водительское удостоверение и свидетельство о регистрации из автомобиля Daewoo Nexia, а также видеорегистратор и автомагнитолу из машины ВАЗ-2110.

Отмечается, что все кражи были совершены во дворе дома, где злоумышленник снимал квартиру на время работы в городе. Преступника задержали и доставили в Омск. Выяснилось, что он является фигурантом уголовного дела о серии велосипедных краж. Меру пресечения в виде подписки о невыезде ему заменили на содержание под стражей. Сейчас он находится в СИЗО.