Лента новостей Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Манукян поставил на место Зеленского, собравшегося строить крымчанам «город-сад»

49
0 Оставить комментарий

Манукян поставил на место Зеленского, собравшегося строить крымчанам «город-сад»

Москва, 16 февраля. Украинский президент Владимир Зеленский собрался строить «город-сад» для переселенцев из Крыма в Херсонской области, пока возглавляемая им страна «ходит с протянутой рукой». Об этом заявил эксперт комиссии по СМИ Общественной палаты РФ Вадим Манукян.

Блогер сравнил шестого президента Украины с персонажем из юмористической повести Джерома Клапки Джерома «Трое в лодке, не считая собаки». Сэр Самуэль Харрис часто исполнял комические куплеты, а тех, кто не понимал его творчество, отправлял в сад.

Зеленский, по мнению Манукяна, решил последовать по стопам героя произведения. Жители Крыма не хотят слушать и понимать «его куплеты», добавил блогер, а также вряд ли устремятся в обещанный им «город-сад». Эксперт поставил на место расточительного президента.

«Дико смешно эти сказки слушать. Абсолютная маниловщина. Украина ходит с протянутой рукой, а он город-сад строить собрался. За чей счет этот «банкет» будет? Или он за свои деньги его построит?» — цитирует Манукяна «Дни.ру».

Блогер напомнил о дорогостоящей январской поездке Зеленского в Оман. Тогда президент тайно покинул Украину и улетел с семьей за границу. Пара остановилась в пятизвездочном отеле Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel. Депутат от фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко недавно рассказал, что только сумма бюджетных расходов на охрану президента составила более 74 тысяч гривен.

Манукян поставил на место Зеленского, собравшегося строить крымчанам «город-сад»

Зеленский на прошедшей накануне в Мюнхене конференции по безопасности много говорил о Крыме, причем в таком контексте, который вызвал недоумение у российских общественных и политических деятелей. К примеру, он объявил о своем желании провести в октябре местные выборы, причем не только на территории Украины, но «и в Крыму». А затем заявил о необходимости создания новой площадки вместо «нормандского формата», на котором «не поднимается вопрос Крыма».

Эксперты, обсуждая выступления Зеленского, пришли к выводу, что политик до сих пор не может смириться со статусом российского Крыма. Полуостров воссоединился с РФ в 2014 году демократическим путем в результате народного референдума, однако Киев же по-прежнему считает его своей, но «временно оккупированной» территорией.

Новости партнеров

Источник: Дни.ру
Новости партнеров