Манукян поставил на место Зеленского, собравшегося строить крымчанам «город-сад»

Москва, 16 февраля. Украинский президент Владимир Зеленский собрался строить «город-сад» для переселенцев из Крыма в Херсонской области, пока возглавляемая им страна «ходит с протянутой рукой». Об этом заявил эксперт комиссии по СМИ Общественной палаты РФ Вадим Манукян.

Блогер сравнил шестого президента Украины с персонажем из юмористической повести Джерома Клапки Джерома «Трое в лодке, не считая собаки». Сэр Самуэль Харрис часто исполнял комические куплеты, а тех, кто не понимал его творчество, отправлял в сад.

Зеленский, по мнению Манукяна, решил последовать по стопам героя произведения. Жители Крыма не хотят слушать и понимать «его куплеты», добавил блогер, а также вряд ли устремятся в обещанный им «город-сад». Эксперт поставил на место расточительного президента.

«Дико смешно эти сказки слушать. Абсолютная маниловщина. Украина ходит с протянутой рукой, а он город-сад строить собрался. За чей счет этот «банкет» будет? Или он за свои деньги его построит?» — цитирует Манукяна «Дни.ру».

Блогер напомнил о дорогостоящей январской поездке Зеленского в Оман. Тогда президент тайно покинул Украину и улетел с семьей за границу. Пара остановилась в пятизвездочном отеле Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel. Депутат от фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко недавно рассказал, что только сумма бюджетных расходов на охрану президента составила более 74 тысяч гривен.

Зеленский на прошедшей накануне в Мюнхене конференции по безопасности много говорил о Крыме, причем в таком контексте, который вызвал недоумение у российских общественных и политических деятелей. К примеру, он объявил о своем желании провести в октябре местные выборы, причем не только на территории Украины, но «и в Крыму». А затем заявил о необходимости создания новой площадки вместо «нормандского формата», на котором «не поднимается вопрос Крыма».

Эксперты, обсуждая выступления Зеленского, пришли к выводу, что политик до сих пор не может смириться со статусом российского Крыма. Полуостров воссоединился с РФ в 2014 году демократическим путем в результате народного референдума, однако Киев же по-прежнему считает его своей, но «временно оккупированной» территорией.