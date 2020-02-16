Коронавирус COVID-2019 убивает стариков, не трогает детей и делает мужчин бесплодными

Ученые пришли к выводу, что коронавирус COVID-2019, эпидемия которого вспыхнула в декабре в китайском городе Ухань, обходит стороной детей, приводит к смерти стариков и может сделать бесплодными перенесших его мужчин.

Группа исследователей из китайских центров по контролю и профилактике заболеваний выяснила, что коронавирус COVID-2019 косит стариков и не трогает детей. Как следует из их работы, опубликованной в журнале New England Journal of Medicine, до середины января не было зарегистрировано ни одного случая заражения китайским коронавирусом ребенка младше 15 лет, до последнего времени случаи заболевания подростков были единичными, и не у всех них наблюдались симптомы.

Отмечается, что новый коронавирус схож с тем, что спровоцировал вспышку атипичной пневмонии в 2002-2003 годах. Тот вирус тоже обходил детей стороной: из 8 448 заболевших тогда было всего 80 детей, чье заражение подтвердилось лабораторно, и у еще 55 детей были симптомы атипичной пневмонии, но анализы не проводились. Погибших детей и подростков от атипичной пневмонии не было, а случай передачи вируса от ребенка другому лицу был зафиксирован всего один. Ученые полагают, что детский организм менее подвержен коронавирусам, либо умеет с ними быстро и эффективно справляться.

Средний возраст заболевших коронавирусом COVID-2019 — 41 год, но 80 процентов умерших от этой болезни составляют люди старше 60 лет, то есть пожилые. Этот факт врачи объясняют тем, что вирус «цепляется» к тем, у кого есть тяжелые сопутствующие заболевания, ослабляющие иммунную систему. Как правило, это диабет, артериальная гипертензия, заболевания сердца и сосудов.

Примечательно, что мужчин среди заболевших больше, чем женщин. Согласно исследованию, опубликованному на портале препринтов medRxiv.org, у мужчин молодого и среднего возраста, перенесших коронавирус, могут наблюдаться поражение почек и тканей яичек, что приводит к бесплодию.

На сегодняшний день число жертв нового коронавируса в китайской провинции Хубэй выросло до 1596 человек, количество зараженных превысило 56,2 тысячи. Количество зараженных вирусом по всему миру превысило 67 тысяч человек.