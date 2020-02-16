Медики рассказали о бесполезных методах профилактики ОРВИ

Москва, 16 февраля. Врачи развеяли популярные мифы о действенных методах профилактики и лечения ОРВИ. По мнению врачей, большинство распространенных способов борьбы с вирусами являются абсолютно бесполезными.

Специалисты доказали, что употребление аскорбиновой кислоты или лимона может снизить риск ОРВИ не более чем на 4%. Исключением являются спортсмены, которые регулярно проводят физические тренировки, в их случае риск снижается примерно на 50%.

Они также опровергли гипотезу о действенности антивирусных «медальонов» — пластиковых контейнеров с чесноком внутри. Многие считают, что таким способом можно защитить себя от болезни. По их словам, сегодня нет никаких доказательств того, что чеснок является эффективным средством от болезни.

Еще одно распространенное заблуждение касается одноразовых масок. Врачи подчеркивают, что тем, кто не болеет, маски носить нет необходимости. Их рекомендуют применять для больных, чтобы при чихании слюна с микробами не попала в воздух.

Кроме того, ученые не рекомендуют использовать популярные назальные мази, например, оксолиновую. Такие средства могут раздражать слизистую оболочку. Врачи советую давать детям спреи из физраствора, чтобы регулярно промывать нос и высмаркиваться.

Некоторые считают, что люди начинают болеть из-за того, что замерзли на улице или их просквозило, поэтому начинают слишком тепло одеваться и не проветривают помещения. Однако заразиться ОРВИ можно только от контакта с больным человеком. А помещения нужно проветривать регулярно.