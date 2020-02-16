Виторган подколол Собчак, оставив едкий комментарий под видео в Instagram

Москва, 16 февраля. Экс-ведущая скандальной любовной телестройки «Дом-2» и журналистка Ксения Собчак опубликовала в своем Instagram-аккаунте видео, как она едет в автомобиле без косметики и трясет головой в такт композиции группы «Технология». Экс-супруг ведущей Максим Виторган подколол Собчак, оставив едкий комментарий под постом.

«Без укладки и макияжа, страшная, но счастливая слушаешь «Технологию», — написала Собчак под роликом.

Виторган подколол бывшую супругу: «Но не забыла сделать губки «уточкой».

Пользователи Сети разделились на два лагеря. Одни отметили, что Собчак красивая без толики косметики.

«А что сразу страшная-то? На мой взгляд, просто огонь», — написала участница обсуждения под ником olgajuravleva.ru.

Некоторые комментаторы уличили Собчак в обмане, поскольку она обработала видео посредством фильтра, а на лице явно виден тональный крем.

«Еще бы без фильтра и тонального средства», — указала kli_ko.

Но большую группу комментаторов составили те люди, которые согласились с журналисткой, отметив, что она похожа на «лошадь».