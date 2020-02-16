Семенович обиделась на СМИ из-за фото с «огромным пузом»

Москва, 16 февраля. Певица Анна Семенович обиделась на журналистов, опубликовавших в Сети ее фото в очень неудачном ракурсе. Таблоиды назвали ее разъевшейся, пристыдили за тройной подбородок и большой живот.

Семенович это возмутило. По ее мнению, журналисты сделали плохое фото, а теперь пытаются доказать, что она так выглядит всегда.

«Вы пишете, что у меня тройной подбородок и огромное пузо. Я все понимаю! Я не модель от Армани, но я нормальная, здоровая и красивая женщина. У меня нет трех подбородков», — написала она в своем Instagram.

В качестве доказательства Анна опубликовала видео с того же мероприятия, на котором видно, что никаких трех подбородков у нее нет. При этом Семенович обратила внимание, что видео она выложила без фильтров, то есть не пыталась как-то себя приукрасить.

«На этих видео без фильтров видна вся я! Так зачем вы пишите то, чего нет! Вас это делает счастливей?» — обрушилась на прессу Семенович.

По мнению артистки, многие люди забыли о человечности, а эта травля глубоко ранила ее.

«Я смеюсь и одновременно мне больно, мы же люди и мы должны друг другу помогать, а не топить», — подчеркнула она.

Отметим, что Семенович ранее сама признала, что у нее есть небольшие проблемы с весом после новогодних праздников. Процессу похудения помешала операция на пальце ноги, которую Анне сделали в январе. Причиной стал неудачный педикюр. Из-за операции ей временно пришлось прервать занятия спортом и танцами.