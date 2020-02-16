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Штурм рассказала, как отвергла ухаживания Абрамовича

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Штурм рассказала, как отвергла ухаживания Абрамовича

Москва, 16 февраля. Известная певица Наталья Штурм откровенно рассказала об отношениях с миллиардером Романом Абрамовичем, в том числе как отвергла его в школе.

Будущие предприниматель и артистка в свое время учились в одной школе в Москве. Абрамович обучался в обычном классе, а Штурм — с театральным уклоном. По ее словам, творческие ребята считали себя «элитой», поэтому не особо обращали внимание на остальных учащихся.

Абрамович, как вспомнила Штурм, влюбился в будущую певицу и пытался завоевать ее расположение. Однако попытки ухаживания не увенчались успехом.

«Я не то, чтобы его не замечала, но и не воспринимала», — рассказала она в программе «Секрет на миллион».

Будущий бизнесмен проявил способности к математике и помогал в учебе Штурм, которая с удовольствием принимала такую поддержку.

Штурм рассказала, как отвергла ухаживания Абрамовича

Когда ребята выросли и добились известности, их фотографии повесили на школьную доску почета. Однако впоследствии снимок Штурм убрали. Певица призналась, что не держит обиду на руководство школы.

«Все решают деньги, а он сделал для школы намного больше, чем я. Например, оборудовал компьютерный класс», — объяснила она.

Напомним, что Абрамович трижды был женат. Его первой супругой стала Ольга Лысова, второй — бывшая стюардесса Ирина Абрамович. В этом браке предприниматель стал отцом пятерых детей. Пара рассталась в 2007 году.

Третий раз бизнесмен женился на дизайнере Дарье Жуковой, у них родились сын и дочь. В 2017 году пара разорвала отношения. Недавно девушка вновь вышла замуж, ее избранником стал греческий миллиардер Ставрос Ниархос.

Штурм рассказала, как отвергла ухаживания Абрамовича

Штурм два раза выходила замуж. Первый муж Сергей Деев знаком был с певицей еще со времен учебы в музыкальном училище. У пары в 1989 году появилась дочь. Вторым супругом Штурм стал Игорь Павлов, артистка родила сына.

Ранее 53-летняя певица призналась, что не раз делала аборт. По ее словам, первый раз она решилась на процедуру в годы учебы в музыкальном училище. Обернулся такой шаг последствиями: певица долго не могла забеременеть и даже обратилась к специалистам, чтобы сделать ЭКО.

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Источник: Программа «Секрет на миллион» на телеканале НТВ
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