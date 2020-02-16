Штурм рассказала, как отвергла ухаживания Абрамовича

Москва, 16 февраля. Известная певица Наталья Штурм откровенно рассказала об отношениях с миллиардером Романом Абрамовичем, в том числе как отвергла его в школе.

Будущие предприниматель и артистка в свое время учились в одной школе в Москве. Абрамович обучался в обычном классе, а Штурм — с театральным уклоном. По ее словам, творческие ребята считали себя «элитой», поэтому не особо обращали внимание на остальных учащихся.

Абрамович, как вспомнила Штурм, влюбился в будущую певицу и пытался завоевать ее расположение. Однако попытки ухаживания не увенчались успехом.

«Я не то, чтобы его не замечала, но и не воспринимала», — рассказала она в программе «Секрет на миллион».

Будущий бизнесмен проявил способности к математике и помогал в учебе Штурм, которая с удовольствием принимала такую поддержку.

Когда ребята выросли и добились известности, их фотографии повесили на школьную доску почета. Однако впоследствии снимок Штурм убрали. Певица призналась, что не держит обиду на руководство школы.

«Все решают деньги, а он сделал для школы намного больше, чем я. Например, оборудовал компьютерный класс», — объяснила она.

Напомним, что Абрамович трижды был женат. Его первой супругой стала Ольга Лысова, второй — бывшая стюардесса Ирина Абрамович. В этом браке предприниматель стал отцом пятерых детей. Пара рассталась в 2007 году.

Третий раз бизнесмен женился на дизайнере Дарье Жуковой, у них родились сын и дочь. В 2017 году пара разорвала отношения. Недавно девушка вновь вышла замуж, ее избранником стал греческий миллиардер Ставрос Ниархос.

Штурм два раза выходила замуж. Первый муж Сергей Деев знаком был с певицей еще со времен учебы в музыкальном училище. У пары в 1989 году появилась дочь. Вторым супругом Штурм стал Игорь Павлов, артистка родила сына.

Ранее 53-летняя певица призналась, что не раз делала аборт. По ее словам, первый раз она решилась на процедуру в годы учебы в музыкальном училище. Обернулся такой шаг последствиями: певица долго не могла забеременеть и даже обратилась к специалистам, чтобы сделать ЭКО.