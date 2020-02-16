Поклонская призвала Зеленского перестать заглядываться на Крым

Симферополь, 16 февраля. Президенту Украины Владимиру Зеленскому вместо выборов следует провести общеукраинский референдум, чтобы поинтересоваться у своего народа, как дальше существовать стране, и перестать заглядываться на Крым. Такое мнение выразила депутат Госдумы Наталья Поклонская.

Выступая 15 февраля на Мюнхенской конференции по безопасности, Зеленский заявил о намерении провести в октябре 2020 года местные выборы на всей территории Украины, включая отдельные районы Донецкой и Луганской народных республик, а также Крым.

Учитывая желание главы государства узнать мнение народа, Поклонская посоветовала ему вместо выборов провести «всеукраинский референдум», чтобы спросить людей, как дальше существовать Украине, и призвала его «оставить в покое» Крым.

«Хотят ли граждане Украины продолжения гражданской войны на Донбассе? Или, может быть, люди хотят мира и добрососедских отношений с Крымом […] При этом вопрос принадлежности Крыма украинским властям пора оставить в покое. Крым — это Россия», — сказала она РИА Новости.

По мнению Поклонской, Украина должна двигаться дальше, но для этого ей необходимо перестать топтаться на месте и признать очевидное, в том числе воссоединение полуострова с Россией.

«Уверена, что Зеленский сам не верит в то, что ему надо говорить сегодня в отношении Крыма, и был бы рад смене риторики, но пока продолжает действовать с оглядкой на националистов», — пояснила депутат.

Поклонская полагает, что «Квартал 95» будет продолжаться до тех пор, пока не будет восстановлено доброе имя Украины». Это, по ее мнению, произойдет, когда понесут наказание виновные в госперевороте в Киеве, в сожжении людей в Одессе, когда на Донбассе будет восстановлен мир, и будет признан российский статус Крыма.

Крым стал российским регионом по итогам проведенного на его территории референдума в марте 2014 года — подавляющее большинство избирателей Республики Крым и Севастополя высказались за воссоединение с РФ.

Несмотря на это, в Киеве продолжают считать Крым украинской, но временно оккупированной территорией, и не оставляют претензии на полуостров.

Слова Зеленского о выборах в Крыму, сказанные накануне в Мюнхене, прокомментировал ряд экспертов. Все они назвали планы украинского лидера абсурдными, поскольку он не может проводить голосование в чужой стране.