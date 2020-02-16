Назван топ-5 самых покупаемых в России лекарств за 2019 год

Москва, 16 февраля. Специалисты аналитической фирмы DSM Group провели исследование и составили рейтинг групп медицинских препаратов, которые активнее всего продавались в Российской Федерации в прошлом году.

Как оказалось, чаще всего россияне покупали различные таблетки и препараты для пищеварительного тракта и метаболизма — 18,3% продаж от общего числа. На второй строчке расположились лекарства для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы — 14,8%.

Далее в топ-5 идут медицинские средства для лечения заболеваний респираторной системы — 12,4%, препараты для лечения заболеваний нервной системы — 11,5% и лекарства для лечения заболеваний костно-мышечной системы — 8,4%, сообщает RT.

Отмечается, что в общей сложности за минувший год отечественные аптеки реализовали 5,13 млрд упаковок медицинских препаратов.

Ранее специалисты Роспотребнадзора дали рекомендации, как можно вернуть или обменять приобретенный лекарственный препарат в аптеке, который оказался некачественным или не подходящим по каким-то причинам.