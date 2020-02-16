Ученые заявили о пользе витамина Е для лечения людей с ВИЧ

Вашингтон, 16 февраля. Витамин Е можно использовать при лечении больных ВИЧ. К такому неожиданному открытию пришла международная команда ученых.

Дело в том, что примерно у 25% ВИЧ-позитивных пациентов выявляют воспалительное поражение печени, так называемый неалкогольный стеатогепатит (НАЖБП). Он постепенно разрушает клетки органа, что в итоге приводит к циррозу или даже раку печени.

По мнению авторов исследования, подверженность НАЖБП может быть связана с ВИЧ-воспалением, а также антиретровирусными препаратами, которые пациенты вынуждены принимать всю жизнь. Такие лекарства провоцируют метаболические проблемы, которые негативно сказываются на жировых тканях печени.

Медики предположили, что восстановить ткани может витамин Е. Для проверки теории они провели эксперимент, участниками которого стали 27 пациентов с ВИЧ. В течение месяца они принимали витамин Е в профилактических дозировках. Оказалось, что даже спустя такой короткий срок у людей были положительные изменения, пишет «Ридус». Это подтвердило гипотезу медиков о том, что витамин Е является эффективным средством лечения неалкогольного стеатогепатита у ВИЧ-пациентов.