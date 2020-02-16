Норвежский биатлонист призвал уважать победу Логинова на ЧМ

Антхольц, 16 февраля. Норвежский биатлонист Ветле Шостад Кристиансен отреагировал на победу российского спортсмена Александра Логинова в спринте на первенстве мира в итальянском Антхольце.

«Он часто выигрывал, когда я становился вторым. У него мутное прошлое с дисквалификацией за эритропоэтин, однако на сегодняшний день мы соревнуемся на равных условиях. Мы должны уважать его победу и признать, что сегодня Логинов сильнее нас», — подчеркнул биатлонист.

Ранее норвежские биатлонисты Тарьей и Йоханнес Бе заявили, что Логинов не достоин быть на международном старте в Антхольце. Братья напомнили, что россиянин был отстранен за нарушение антидопинговых правил. По их мнению, нечестно допускать таких спортсменов, поскольку остальные «борются честно». Кроме того, по словам норвежцев, золото Логинова выглядит странным, потому что в нынешнем сезоне россиянин демонстрировал «слабые результаты».

В субботу 28-летний Логинов стал лучшим в спринте, потратив на преодоление дистанции 22 минуты и 48,1 секунды и не допустив ни единого промаха. Кроме того, в тройку призеров попали французы Кантен Фийон Майе и Мартен Фуркад. Братья Бе оказались без наград, заняв четвертое и пятое места.

Логинов с ноября 2014 года по ноябрь 2016 года был отстранен от спорта за применение запрещенного препарата эритропоэтина.