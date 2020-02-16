Галкин показал кадры из путешествия с Лизой и Гарри

Москва, 16 февраля. Известный артист эстрады Максим Галкин отправился в путешествие вместе с детьми Лизой и Гарри. В Instagram Stories он показал кадры из поездки.

На видео юморист запечатлел, как Гарри с неподдельной радостью снимает вид, открывающийся из иллюминатора самолета.

«Ого, какая скорость! Сейчас взлетим!» — сказал мальчик.

Его сестра попала в кадр в аэропорту, где вместе с родными ожидала багаж. Девочку родители одели стильно: она красовалась в серебристом пуховике и белой шапке с помпоном и украшениями.

«Мой чемоданчик. Мой чемоданчик красный!» — приговаривала она.

Примечательно, что на видео нет супруги Галкина, певицы Аллы Пугачевой. Остается неизвестным, улетел Галкин с детьми в отпуск без нее или артистка попросту осталась за кадром.

Юморист не уточнил, в какую именно страну отправилась семья и как скоро вернется домой.

Отметим, что Галкин только недавно вернулся с гастролей в Австралии, где знакомился с достопримечательностями и кенгуру. В Instagram он показал фанатам несколько фотографий и видео из поездки. А затем опубликовал кадры счастливого возвращения домой, на пороге которого его с нетерпением ждала супруга и двойняшки.

Примадонна российской эстрады вместе с детьми подготовили Галкину подарок. Когда юморист подошел к дому, они начали дружно маршировать.