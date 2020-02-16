Видео с играющей в прятки овчаркой очаровало пользователей соцсетей

Москва, 16 февраля. Видео с играющей в прятки австралийской овчаркой привело в восторг пользователей Twitter. Короткий ролик опубликовал хозяин пса.

На записи можно видеть, как собака прячется под кроватью, а затем выглядывает, проверяя, ищут ее или нет. Выражение морды животного просто не может оставить равнодушным. Забавный ролик набрал более 88 тыс. лайков, отмечает «Ридус».

«Ахахах, это выражение мордочки в конце… просто идеально», — написал в комментариях один из пользователей.

«Ничего себе, он быстрый, даже до пяти не пришлось считать!» — пошутил другой юзер.

Еще один подписчик отметил, что в прятки любит играть не только эта собака.

«Австралийские овчарки просто обожают проводить время под кроватью, поверьте мне», — заверил он.

Некоторые рассказали, что также любят играть со своими питомцами. Причем не только с собаками.

«Моя кошка обожает так же играть. Она прячется за шторами и зовет меня, что есть мочи», — поделился еще один участник обсуждения.

После этого, по его словам, он идет «искать», а когда «находит», кошка стремглав убегает в другую комнату.