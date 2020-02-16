Моисеев оказался самым «богатым пенсионером» среди звезд

Москва, 16 февраля. Известный эстрадный певец Борис Моисеев получат пенсию в размере 25 тысяч рублей, рассказал его директор Сергей Горох.

По словам представителя музыканта, ему еще положена надбавка в 30 тысяч рублей от мэра Москвы Сергея Собянина за звание заслуженного артиста РФ.

Горох добавил, что Моисеев «живет обычной жизнью нормального человека, никогда ни на что не жалуется, а денег ему достаточно».

«Его окружают друзья, которые всегда помогут, если вдруг что-то ему будет нужно», — сказал директор исполнителя.

Примечательно, что до сообщения Гороха самым «богатым пенсионером» среди звезд считался актер Станислав Садальский. Пенсия артиста составляет 50 тысяч рублей, основная часть суммы тоже является надбавкой от столичного градоначальника. Теперь это «звание» оказалось у Моисеева.

Ранее сразу несколько других артистов назвали размер своей пенсии. Например, Лев Лещенко получает 30,7 тысячи рублей в месяц с учетом всех надбавок за звания и ордена. А Лариса Долина, по словам ее директора и продюсера Ильи Спицина, настолько творческий человек, что «понятия не имеет, сколько у нее пенсия, и куда она вообще приходит».

Актриса театра и кино Алиса Фрейндлих рассказала, что получает от государства большую пенсию, поскольку пережила блокаду Ленинграда и стала почетным гражданином Санкт-Петербурга.