Митя Фомин заплатил полмиллиона за омоложение сестры

Москва, 16 февраля. Певец Митя Фомин заплатил полмиллиона рублей за омолаживающую процедуру для своей сестры, которую из-за заметных возрастных изменений многие фанаты артиста ранее принимали за его мать.
Исполнитель отвел недовольную своей внешностью родственницу к специалистам на SMAS-лифтинг — популярную безоперационную подтяжку лица, после которой не требуется длительная реабилитация. Ее проводила звездный пластический хирург Мария Егорова. После осмотра она отметила хорошую генетику пациентки и определила необходимость коррекции по укреплению овала лица.
Общая стоимость процедуры составила 500 тысяч рублей, а внешне родственница певца помолодела примерно на 10 лет.
Фомин забрал сестру из клиники буквально на следующий день, дополнительно поблагодарив врача букетом цветов. Как именно SMAS-лифтинг изменил женщину, и удалось ли с помощью этого метода добиться желаемых результатов, певец обещал рассказать после исчезновения отеков и завершения периода восстановления.
Сам певец тщательно следит за своим внешним видом. Фомин всегда находится в хорошей физической форме, которую поддерживает утренними пробежками, и регулярно работает над сохранением молодости кожи, посещая косметолога и делая маски в домашних условиях. В Instagram артиста можно увидеть множество снимков, на которых он запечатлен во время различных уходовых процедур.
«Утром встаю пораньше, пью стакан воды или настоя шиповника, съедаю йогурт, беру Белоснежку (собака певца. — Прим. ФАН) — и около часа мы с ней бегаем по Фрунзенской набережной и Нескучному саду. Домой возвращаюсь весь мокрый. Дальше — свежевыжатый сок с порцией протеина, душ… После этих процедур чувствую себя как огурец. Посещаю косметолога, хожу на массаж. В целом, по моему опыту, секрет красоты — здоровый сон и хороший секс», — цитирует Фомина StarHit.