Митя Фомин заплатил полмиллиона за омоложение сестры

Москва, 16 февраля. Певец Митя Фомин заплатил полмиллиона рублей за омолаживающую процедуру для своей сестры, которую из-за заметных возрастных изменений многие фанаты артиста ранее принимали за его мать.

Исполнитель отвел недовольную своей внешностью родственницу к специалистам на SMAS-лифтинг — популярную безоперационную подтяжку лица, после которой не требуется длительная реабилитация. Ее проводила звездный пластический хирург Мария Егорова. После осмотра она отметила хорошую генетику пациентки и определила необходимость коррекции по укреплению овала лица.

Общая стоимость процедуры составила 500 тысяч рублей, а внешне родственница певца помолодела примерно на 10 лет.

Фомин забрал сестру из клиники буквально на следующий день, дополнительно поблагодарив врача букетом цветов. Как именно SMAS-лифтинг изменил женщину, и удалось ли с помощью этого метода добиться желаемых результатов, певец обещал рассказать после исчезновения отеков и завершения периода восстановления.

Сам певец тщательно следит за своим внешним видом. Фомин всегда находится в хорошей физической форме, которую поддерживает утренними пробежками, и регулярно работает над сохранением молодости кожи, посещая косметолога и делая маски в домашних условиях. В Instagram артиста можно увидеть множество снимков, на которых он запечатлен во время различных уходовых процедур.