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Митя Фомин заплатил полмиллиона за омоложение сестры

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Митя Фомин заплатил полмиллиона за омоложение сестрыМосква, 16 февраля. Певец Митя Фомин заплатил полмиллиона рублей за омолаживающую процедуру для своей сестры, которую из-за заметных возрастных изменений многие фанаты артиста ранее принимали за его мать.

Исполнитель отвел недовольную своей внешностью родственницу к специалистам на SMAS-лифтинг — популярную безоперационную подтяжку лица, после которой не требуется длительная реабилитация. Ее проводила звездный пластический хирург Мария Егорова. После осмотра она отметила хорошую генетику пациентки и определила необходимость коррекции по укреплению овала лица.

Общая стоимость процедуры составила 500 тысяч рублей, а внешне родственница певца помолодела примерно на 10 лет.

Митя Фомин заплатил полмиллиона за омоложение сестрыФомин забрал сестру из клиники буквально на следующий день, дополнительно поблагодарив врача букетом цветов. Как именно SMAS-лифтинг изменил женщину, и удалось ли с помощью этого метода добиться желаемых результатов, певец обещал рассказать после исчезновения отеков и завершения периода восстановления.

Сам певец тщательно следит за своим внешним видом. Фомин всегда находится в хорошей физической форме, которую поддерживает утренними пробежками, и регулярно работает над сохранением молодости кожи, посещая косметолога и делая маски в домашних условиях. В Instagram артиста можно увидеть множество снимков, на которых он запечатлен во время различных уходовых процедур.

«Утром встаю пораньше, пью стакан воды или настоя шиповника, съедаю йогурт, беру Белоснежку (собака певца. — Прим. ФАН) — и около часа мы с ней бегаем по Фрунзенской набережной и Нескучному саду. Домой возвращаюсь весь мокрый. Дальше — свежевыжатый сок с порцией протеина, душ… После этих процедур чувствую себя как огурец. Посещаю косметолога, хожу на массаж. В целом, по моему опыту, секрет красоты — здоровый сон и хороший секс», — цитирует Фомина StarHit.

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Источник: StarHit
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